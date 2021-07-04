Названо абсолютное противопоказание к вакцинации от COVID-19

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Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации и озвучил универсальный закон иммунизации. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам медика, существует очень мало абсолютных противопоказаний к прививке от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение первого компонента вакцины», — отметил Мясников.
Однако он подчеркнул, что есть относительные причины для отвода от этой процедуры, их значимость зависит от того, у кого они присутствуют.
«Универсальный закон вакцинации: вакцину надо делать тем, у кого не делать вакцину опаснее, чем делать», — продолжил врач.
При этом медик подчеркнул, что справиться с аллергической реакцией на введение препарата не представляет большого труда.
В то же время в случае с молодым пациентом-аллергиком следует применять индивидуальный подход, так как риски от прививки «могут не перевесить возможную пользу», подчеркнул телеведущий.
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