Названо абсолютное противопоказание к вакцинации от COVID-19

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации и озвучил универсальный закон иммунизации. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам медика, существует очень мало абсолютных противопоказаний к прививке от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение первого компонента вакцины», — отметил Мясников.

Однако он подчеркнул, что есть относительные причины для отвода от этой процедуры, их значимость зависит от того, у кого они присутствуют.

«Универсальный закон вакцинации: вакцину надо делать тем, у кого не делать вакцину опаснее, чем делать», — продолжил врач.

Мясников пояснил, что, например, пожилой пациент с диабетом, астмой и аллергией на яйца или антибиотики рискует умереть от коронавируса, если не вакцинируется.

При этом медик подчеркнул, что справиться с аллергической реакцией на введение препарата не представляет большого труда.

В то же время в случае с молодым пациентом-аллергиком следует применять индивидуальный подход, так как риски от прививки «могут не перевесить возможную пользу», подчеркнул телеведущий.

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