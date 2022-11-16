Названо число казахстанцев, владеющих 20 квартирами

Глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова на Форуме стратегических инициатив рассказала, сколько человек в Казахстане обладает двумя и более квартирами, сообщает zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова отметила, что, по данным «Правительства для граждан», на конец 2021 года в Казахстане зарегистрировано 6,3 млн домовладельцев.

«Учитывая, что у нас около 10 млн экономически активного населения, получается, что фактически 60% являются домовладельцами. Но если будем погружаться в структуру, то там очень интересно: 5,6 млн фактически, или 90%, имеют лишь одно жилье. 717 тыс. человек в Казахстане можно отнести к среднему классу – они имеют более двух квартир», — глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

Из них, по ее данным, именно две квартиры имеют 607 тыс. человек№

84 394 человека являются владельцами трех квартир.

16 509 человек являются владельцами четырех квартир, 4823 человека – пяти квартир и 1935 человек – шести квартир. И лишь 942 человека являются владельцами семи квартир.

«Дальше статистика идет по убывающей динамике. Но есть люди, и их примерно около 147, уникальные, на чье имя зарегистрировано 20 и более единиц жилья», — говорит Ляззат Ибрагимова.

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