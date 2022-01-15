Названо число погибших в ходе массовых беспорядков в Казахстане

Стало известно число погибших и пострадавших в ходе массовых беспорядков и террористических атак, произошедших в нескольких регионах страны в начале января, передает Tengrinews.kz.

«Всего по Казахстану 4578 потерпевших, из них 4353 ранено, в том числе 3393 — сотрудники силовых ведомств. Во время чрезвычайного положения в морги были доставлены 225 погибших. Часть из них — это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах. В числе погибших 19 полицейских и военных. К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане«, — сказал начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.

По словам представителя Министерства здравоохранения Асель Артакшиновой, более 2677 человек обратились за медицинской помощью.

«В том числе за амбулаторной помощью обратились 1 815, за стационарной — 863. На сегодня выписано 598 пациентов, продолжают лечение 265, в реанимации 67 больных, проведено более 500 сложных операций. Из 225 погибших 175 пациентов умерло в медорганизациях», — пояснила Артакшинова.

Напомним, 2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.

5 января правительство ушло в отставку, в Казахстане ввели госрегулирование цен на социально значимые продукты питания, сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Однако беспорядки только усилились. Сильнее всего пострадал Алматы, где участники беспорядков сожгли акимат, захватили резиденцию Президента, разгромили магазины, ТРЦ, офисы банков и банкоматы. Ущерб бизнесу от беспорядков в Казахстане превысил 95 миллиардов тенге.

6 января Карим Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности. Новым главой КНБ стал Ермек Сагимбаев. В тот же день КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175, части 1 Уголовного кодекса. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ и другие лица.

Позже Президент заявил, что беспорядки организовали террористы, использовав митинги как «ширму».

«Как по единой команде, проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. (…) Вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель — подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти», — указал Глава государства.

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