Названо количество населенных пунктов с хорошим и плохим качеством интернета в Костанайской области

В Костанайской области насчитывается 492 села. Из них в 330 связь хорошего качества. В 160 плохого, а в 29 селах связи нет вообще. Чтобы решить эту проблему, в течение последних трех лет в сельской местности устанавливают антенно-мачтовые сооружения, которые обеспечивают качественный интернет.

В этом году оборудование появится в 50 селах. На это из бюджета выделено 740 миллионов тенге.

«Планируется запуск объектов в октябре — 25 антенн запустится. В ноябре 10 антенн. И в декабре текущего года — 15 антенн. Основной акцент сделан на южном регионе. К примеру, изначально в городе Аркалык у нас были слабые подрядчики, но акимат города Аркалык оказали всяческую поддержку помогли со стройматериалами, со спецтехникой и подрядчики взяли темпы неплохие. В селе Екидин подрядчик заканчивает установку металлоконструкций», — говорит руководитель управления информатизации акимата Костанайской области Азамат Кашиев.

После установки антенн обеспеченность интернетом в этих селах станет стандарта 4G. В целом же, качественный интернет во всех селах области планируют запустить к 2026-му году, на год раньше, чем это обозначено республиканским планом.

«Костанайская область достигнет результата раньше других регионов страны. Это очень важно. Поэтому, мы идем на соответствующие затраты. 742 миллиона, которые были выделены в этом году, они как раз будут способствовать. Ежегодно выделение средств позволит нам раньше других регионов достигнуть результата, поскольку мы понимаем, что мобильный интернет в сельской местности дает большие возможности экономического развития сельских территорий», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В управлении информатизации также отметили, что один из операторов сотовой связи за собственные средства планирует установить еще 13 дополнительных антенн. Это поможет решить проблему в некоторых селах, где население использует усилители связи — репиторы. В основном жалобы поступают от жителей сел Буревестник и Красная Пресня.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.