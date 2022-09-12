Названо количество сел на севере Казахстана с населением менее 10 человек

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На севере Казахстана много сел имеют так называемый низкий потенциал развития.
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Иначе говоря, перспективу неминуемого исчезновения. А есть и такие, которые можно назвать почти умершими: от 1 до 10 жителей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Как пишет издание, в 2019 году в администрации Северо-Казахстанской области озвучивали планы ликвидации 65 из 635 неперспективных сел — почти каждого десятого. Планам помешала пандемия, перепись населения и другие глобальные события. С тех пор прошло три года. Отмечается, что ситуация с демографией лучше не стала, а значит, и умирающих сел не стало меньше. Поэтому, вероятно, что в ближайшие годы административно-территориальное деление области неминуемо изменится.
«Ликвидация сел носит чисто формальный характер. Никто не приезжает на тракторах, чтобы раскатать в лепешку дома с их жителями. Государство попросту стирает такие населенные пункты из всех своих отчетов: никакого финансирования, строительства и ремонта дорог, занесенные зимой дороги, отсутствие воды… Люди сами покидают такие села, если есть куда ехать», — рассказывают журналисты.
Сейчас в Северо-Казахстанской области формально существуют 30 населенных пунктов, имеющие численность до 10 человек.
Айыртауский район:
- Копа — 8 человек,
- Прекрасное — 6 человек.
Аккайынский район:
- Борки — 6 человек,
- Сенное — 4 человека,
- Ульги — 2 человека.
Есильский район:
- Алка — 10 человек,
- Калиновка — 5 человек,
- Славянка — 1 человек.
Жамбылский район:
- Амангельды — 7 человек,
- Суатколь — 2 человека.
Района Магжана Жумабаева:
- Сейфолла — 8 человек,
- Камышлово — 8 человек,
- Изобильное — 1 человек.
Мамлютский район:
- Орленок — 6 человек.
Район Габита Мусрепова:
- Князевка — 9 человек,
- Дубровка — 6 человек,
- Привольное — 5 человек,
- Мадениет — 5 человек,
- Куйган — 5 человек.
Тайыншинский район:
- Тапшыл — 10 человек,
- Тениз — 7 человек,
- Комсомольское — 5 человек,
- Сарыбай — 5 человек,
- Глубокое — 5 человек,
- Трудовое — 4 человека,
- Талдыколь — 3 человека,
- Мирное — 1 человек.
Тимирязевский район:
- Северное — 8 человек.
Уалихановский район:
- Карамырза — 3 человека.
Район Шал акына:
- Тельманово — 7 человек.
«Разумеется, именно эти населенные пункты — первые в очередь на ликвидацию. Однако, как в 2019 году объяснил тогдашний руководитель управления экономики акимата СКО Арсен Казбеков, в число приоритетных по развитию сел не вошли 408 населенных пунктов области. Из них средний потенциал развития имеют 297 деревень. Остальные имеют низкий уровень развития. В каждом из них проживает менее 50 человек», — добавили в издании.
Делается предположение, что реальная работа по изменению административно-территориального деления в Северо-Казахстанской области, возможно, начнется в 2023 году, когда будут наконец-то подведены итоги переписи населения. С учетом постоянного оттока населения количество населенных пунктов, подлежащих ликвидации, имеет большую вероятность увеличиться.
В случае активизации такой работы статус города могут потерять Сергеевка, Булаево и Мамлютка, о чем в правительстве Казахстана говорили еще в 2019 году.
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