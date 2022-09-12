Названо количество сел на севере Казахстана с населением менее 10 человек

На севере Казахстана много сел имеют так называемый низкий потенциал развития.

Иначе говоря, перспективу неминуемого исчезновения. А есть и такие, которые можно назвать почти умершими: от 1 до 10 жителей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Как пишет издание, в 2019 году в администрации Северо-Казахстанской области озвучивали планы ликвидации 65 из 635 неперспективных сел — почти каждого десятого. Планам помешала пандемия, перепись населения и другие глобальные события. С тех пор прошло три года. Отмечается, что ситуация с демографией лучше не стала, а значит, и умирающих сел не стало меньше. Поэтому, вероятно, что в ближайшие годы административно-территориальное деление области неминуемо изменится.

«Ликвидация сел носит чисто формальный характер. Никто не приезжает на тракторах, чтобы раскатать в лепешку дома с их жителями. Государство попросту стирает такие населенные пункты из всех своих отчетов: никакого финансирования, строительства и ремонта дорог, занесенные зимой дороги, отсутствие воды… Люди сами покидают такие села, если есть куда ехать», — рассказывают журналисты.

Сейчас в Северо-Казахстанской области формально существуют 30 населенных пунктов, имеющие численность до 10 человек.

Айыртауский район:

Копа — 8 человек,

Прекрасное — 6 человек.

Аккайынский район:

Борки — 6 человек,

Сенное — 4 человека,

Ульги — 2 человека.

Есильский район:

Алка — 10 человек,

Калиновка — 5 человек,

Славянка — 1 человек.

Жамбылский район:

Амангельды — 7 человек,

Суатколь — 2 человека.

Района Магжана Жумабаева:

Сейфолла — 8 человек,

Камышлово — 8 человек,

Изобильное — 1 человек.

Мамлютский район:

Орленок — 6 человек.

Район Габита Мусрепова:

Князевка — 9 человек,

Дубровка — 6 человек,

Привольное — 5 человек,

Мадениет — 5 человек,

Куйган — 5 человек.

Тайыншинский район:

Тапшыл — 10 человек,

Тениз — 7 человек,

Комсомольское — 5 человек,

Сарыбай — 5 человек,

Глубокое — 5 человек,

Трудовое — 4 человека,

Талдыколь — 3 человека,

Мирное — 1 человек.

Тимирязевский район:

Северное — 8 человек.

Уалихановский район:

Карамырза — 3 человека.

Район Шал акына:

Тельманово — 7 человек.

«Разумеется, именно эти населенные пункты — первые в очередь на ликвидацию. Однако, как в 2019 году объяснил тогдашний руководитель управления экономики акимата СКО Арсен Казбеков, в число приоритетных по развитию сел не вошли 408 населенных пунктов области. Из них средний потенциал развития имеют 297 деревень. Остальные имеют низкий уровень развития. В каждом из них проживает менее 50 человек», — добавили в издании.

Делается предположение, что реальная работа по изменению административно-территориального деления в Северо-Казахстанской области, возможно, начнется в 2023 году, когда будут наконец-то подведены итоги переписи населения. С учетом постоянного оттока населения количество населенных пунктов, подлежащих ликвидации, имеет большую вероятность увеличиться.

В случае активизации такой работы статус города могут потерять Сергеевка, Булаево и Мамлютка, о чем в правительстве Казахстана говорили еще в 2019 году.

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