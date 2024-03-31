Названо количество школ, которые перейдут на дистанционный формат обучения

88 школ начнут четвертую четверть в дистанционном формате. Об этом сообщила официальный представитель Министерства просвещения.

Дистанционное обучение организовано в 56 организациях образования, находящихся в зоне риска подтопления, а также в 32 школах, которые определены пунктами приема эвакуированных.

«Уже с этого понедельника для более 3 млн казахстанских детей начнется четвертая четверть 2023-2024 учебного года. При этом школьники в регионах, где сохраняется паводковая обстановка, перейдут на дистанционное обучение. Прорабатывается вопрос обеспечения питанием эвакуированных учащихся 1-4 классов», — отметила официальный представитель ведомства Мереке Амангелдыкызы.

Учебно–воспитательный процесс будет организован в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом.

Паводковая ситуация в южных районах Костанайской области по прежнему остается сложной.

Продолжает свою работу областной оперативный штаб под председательством главн региона Кумара Асксакалова.

Одним из первых поручений Акима области была организация учебного процесса для детей из пострадавших районов, в том числе обеспечение их одеждой, учебниками и канцелярией.

Всего по районам эвакуировано 267 детей, из них 215 детей школьного возраста, 52 — дошкольного возраста.

Дети на сегодня проживают у родственников а также размещены вместе с семьями в эвакуационных пунктах.

Учебный процесс детей эвакуированных в город Аркалык будет организован в ОШ № 5 им. М. Ауэзова во вторую смену.

Семьи пострадавшие от паводков в Амангельдинского и Джангельдинского районов размещены в интернате и доме творчества поселка Торгай.

В общей сложности дистанционное обучение будет организованно в 11 школах: 10 школах Амангельдинского района (1739 детей) и 1 школе Джангельдинского района (44 ребенка).

Всем необходимым для учебного процесса школьники обеспечены, средства на это взяты из Фонда всеобуча.

В школах уже готовы кабинеты, учебники для детей, с первого дня четверти будет организовано питание школьников. Все дети обеспечены школьной формой и канцелярскими товарами — отметили в управлении образования.

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