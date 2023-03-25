Названы 4 родительские ошибки, которые уничтожают самооценку ребенка

Психологи отмечают, что самооценка занимает центральное место в жизни человека.

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От нее зависит, как мы относимся к себе, как видят нас окружающие, сколько зарабатываем и будет ли у нас успех в личной жизни. Как родители «убивают» самооценку ребенка в детстве, рассказал эксперт Doctorpiter, передает Tengri Life.

Формируется наша самооценка в раннем детстве. Многие психологи считают, что восьмилетний ребенок — это уже готовая личность, которая в дальнейшем руководствуется тем, что из нее «слепили» родители, а также приобретенным опытом.

«Все мы совершаем ошибки в воспитании наших детей. И это абсолютно нормально, ведь мама и папа — живые люди. Но в наших силах сделать так, чтобы этих ошибок было как можно меньше, а ребенок вырос уверенным и любящим себя человеком», — говорит психолог Джеффри Бернштейн.

По словам эксперта, родителям ни в коем случае не стоит делать следующие вещи.

Упрекать в ошибках

Так часто бывает: ребенку долго припоминают разбитую вазу, сломанный телефон, слезы в детском саду. На самом деле так точно нельзя делать — скажите один раз, почему это плохо, и больше никогда не припоминайте. В противном случае вы учите ребенка копить обиду и сомневаться в себе.

«Кроме того, дети должны знать, что, как только вопрос решен, он становится частью прошлого. Чем больше ребенка будут поощрять за его позитивное поведение и выбор в будущем, тем лучше он будет относиться к себе», — поясняет психолог.

Заставлять ребенка чувствовать себя виноватым

Очередная методика воспитания, которая тоже не приводит ни к чему хорошему. Родители постоянно говорят, что ребенок в чем-то виноват: опять не помыл посуду, снова получил двойку, на новой куртке дырка, что за неряха.

Или же это может быть психологическая манипуляция: пришел домой поздно, из-за тебя у меня давление подскочило! Родители, которые используют чувство вины, чтобы контролировать своих детей, рискуют их только оттолкнуть.

«Дети должны вам доверять. Только так они смогут делиться своими проблемами и опасениями, а вы сможете мягко их направлять, давать родительский совет, при этом не отталкивая и уча доверять другим в будущем», — поясняет психолог.

Разговаривать с сарказмом

Даже взрослым не нравится сарказм, что уж говорить о детях. Во-первых, они его просто не поймут. Во-вторых, каждый ваш словесный укол ранит ребенка, заставляя испытывать чувство стыда. Самооценка будет стремительно падать.

Лучше вообще не шутить над детьми. Говорите с ними честно и открыто, но при этом мягко. Ребенок должен знать, что мама и папа — это «безопасное место», в котором он чувствует себя спокойно.

Кричать и бить

Ничто так не снижает самооценку, как крики и любое рукоприкладство. Да, шлепки по попе или подзатыльники тоже считаются.

«Таким способом вы заставляете ребенка чувствовать себя униженным и только растите в нем будущего агрессора. Нет, он не поймет свою ошибку. Малыш будет громко плакать и злиться либо на себя, либо на родителей», — говорит Джеффри Бернштейн.

Учитесь контролировать свой гнев. Уйдите в другую комнату, порвите листок бумаги, крикните в подушку, если совсем нет сил терпеть. Но никогда не срывайтесь на ребенке, заключил он.