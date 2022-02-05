Названы города РК с наиболее подорожавшим жильём

Аналитики Krisha.kz составили рейтинг городов Казахстана по росту цен на жильё за год.

Возглавил список Актау, где вторичка подорожала на 41 %. Квартиру, которую год назад можно было купить за 7-8 млн, теперь оценивают почти в 11.

На втором и третьем месте — Актобе (+35 %) и Кызылорда (+34 %). Условная однушка подорожала почти на 2-2.5 млн.

Алматы на четвёртом месте (+33.7 %). Однокомнатные квартиры подорожали с 17 млн до 23 млн. Двушки — с 24 млн до 32 млн. Трёшки — с 31 млн до 41 млн.

На пятом месте — Костанай (+32.3 %), квартиры за 10 млн тенге теперь стоят порядка 13 млн.

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