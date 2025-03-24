Krisha.kz посчитала, как изменились цены предложения на вторичном рынке жилья Казахстана за I квартал 2025 года.

Средняя стоимость жилья по Казахстану выросла на 3 % за три месяца — с 379 913 до 391 424 тенге за 1 кв. м. Рост цен отмечен во всех городах, но его темпы различаются.

Где жильё подорожало больше всего

— Костанай: +8.5 %.

— Актау: +6.6 %.

— Актобе: +4.8 %.

— Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент: +3.4 %.

Костанай и Актау показали самые высокие темпы роста.

Где рост цен был умеренным

— Алматы, Астана, Павлодар, Петропавловск, Атырау — в пределах 3.1 %.

— Семей, Кокшетау, Кызылорда — меньше 2 %.

Где цены почти не изменились

— Туркестан и Талдыкорган — всего + 0.9 %, что может говорить о стабилизации рынка или слабом спросе.

Город Март, тг/кв. м С дек., % Алматы 768 220 3.1 Астана 526 170 2.6 Актау 401 487 6.6 Шымкент 446 520 3.3 Караганда 377 813 1.4 Уральск 339 153 3.4 Усть-Каменогорск 395 343 3.4 Петропавловск 394 340 2.6 Павлодар 379 227 2.5 Тараз 309 403 2.9 Актобе 317 097 4.8 Костанай 409 527 8.5 Семей 366 780 1.9 Кокшетау 321 360 1.8 Атырау 411 207 2.6 Кызылорда 249 433 2.2 Туркестан 318 943 0.9 Талдыкорган 313 617 0.9

18 гидротехнических сооружений отремонтировали в Костанайской области для безопасного пропуска паводка Для безопасного пропуска паводковых вод в Костанайской области отремонтировали 18 гидротехнических сооружений, сообщает пресс-служба министерства...

Какая погода ждет костанайцев 25 марта Погода в области 25 марта ожидается без осадков. Ночью и утром на юге, востоке области...