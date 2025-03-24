Krisha.kz посчитала, как изменились цены предложения на вторичном рынке жилья Казахстана за I квартал 2025 года.
Средняя стоимость жилья по Казахстану выросла на 3 % за три месяца — с 379 913 до 391 424 тенге за 1 кв. м. Рост цен отмечен во всех городах, но его темпы различаются.
Где жильё подорожало больше всего
— Костанай: +8.5 %.
— Актау: +6.6 %.
— Актобе: +4.8 %.
— Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент: +3.4 %.
Костанай и Актау показали самые высокие темпы роста.
Где рост цен был умеренным
— Алматы, Астана, Павлодар, Петропавловск, Атырау — в пределах 3.1 %.
— Семей, Кокшетау, Кызылорда — меньше 2 %.
Где цены почти не изменились
— Туркестан и Талдыкорган — всего + 0.9 %, что может говорить о стабилизации рынка или слабом спросе.
|Город
|Март, тг/кв. м
|С дек., %
|Алматы
|768 220
|3.1
|Астана
|526 170
|2.6
|Актау
|401 487
|6.6
|Шымкент
|446 520
|3.3
|Караганда
|377 813
|1.4
|Уральск
|339 153
|3.4
|Усть-Каменогорск
|395 343
|3.4
|Петропавловск
|394 340
|2.6
|Павлодар
|379 227
|2.5
|Тараз
|309 403
|2.9
|Актобе
|317 097
|4.8
|Костанай
|409 527
|8.5
|Семей
|366 780
|1.9
|Кокшетау
|321 360
|1.8
|Атырау
|411 207
|2.6
|Кызылорда
|249 433
|2.2
|Туркестан
|318 943
|0.9
|Талдыкорган
|313 617
|0.9
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