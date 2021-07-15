Названы новые сроки обязательной вакцинации в Казахстане

Главный санитарный врач страны подписал новое постановление, в котором прописаны новые сроки обязательной вакцинации от коронавируса.

в срок до 10 августа организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года – вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);

круглосуточный мониторинг эпидемиологической ситуации по COVID-19 в странах мира и Республике Казахстан;»;В регионах, с повышенным уровнем регистрации заболеваемости COVID-19 (в красной зоне), приостановить въезд и выезд (вход и выход) из учреждений УИС, кроме персонала учреждения, лиц подлежащих этапированию (перевозке) и осужденных учреждений минимальной безопасности, трудоустроенных в государственных учреждениях УИС, МВД и в организациях за пределами учреждений, получивших полный курс вакцинации против COVID19 при наличии документального подтверждения»;

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 15 июля 2021 года.

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