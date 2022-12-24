Названы новые сроки возобновления льготного автокредитования

Сегодня стало известно, что с 2023 года условия по всем действующим программам будут унифицированы.

Об этом сообщили в БРК и Фонде развития промышленности (ФРП), которые являются операторами программ льготного автокредитования.

Также для обеспечения централизованного контроля в дальнейшем предполагается оставить только одного оператора средств по программе в лице Банка развития Казахстана.

«В настоящее время банками второго уровня, участвующими

в программах, осуществляется процесс накопления платежей, поступающих от погашения действующих кредитов. Начало выдачи льготных займов на основе револьверного механизма ожидается во второй половине января 2023 года«, — говорится в сообщении.

Как отметили в БРК, на дату запуска объем накопленных средств по двум программам составит порядка 13 миллиардов тенге, что позволит выдать не менее 1300 новых автокредитов. В дальнейшем распределение средств, накопленных револьверным методом, планируется проводить ежемесячно.

Стоит отметить, правительством с 2015 года через БРК на программу льготного автокредитования было выделено 82 миллиарда тенге. Благодаря использованию револьверного механизма за счет этих средств было выдано более 32 тысяч займов на общую сумму 176 миллиардов тенге.

Фондом развития промышленности в мае 2022 года на программу льготного автокредитования было выделено 100 миллиардов тенге. По состоянию на 1 декабря 2022 года на эти средства было одобрено более 14 тысяч займов, в том числе уже выдано более 12,5 тысячи новых автомобилей. Средний размер автокредита составил 7,8 миллиона тенге.

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