Названы новые ставки утильсбора

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Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучит новые ставки платы за утилизацию автомобилей в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
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«Принято решение, уровень стимулирования автопрома позволяет нам снизить на 50 процентов ставку на все виды автомобильного транспорта и производимой сельхозтехники», — заявил первый вице-премьер в прямом эфире на телеканале «Хабар 24».
Отметим, действующая базовая ставка утилизационного сбора в Казахстане составляет 50 МРП (153 150 тенге в 2022 году). Ставка умножается на коэффициенты, применяемые в зависимости от объема двигателя автомобиля.
Для легковых машин с объемом двигателя до 1000 кубических сантиметров коэффициент — 3 (153 150 тенге * 3 = 459 450 тенге).
Для авто с объемом двигателя от 1 001 до 2 000 кубических сантиметров коэффициент составляет 7 (153 150 * 7 = 1 072 050 тенге).
Для ТС с объемом двигателя от 2 001 до 3 000 кубических сантиметров коэффициент составляет 10 (153 150 * 10 = 1 531 150 тенге).
Для легковых машин с объемом двигателя свыше 3 001 кубического сантиметра коэффициент — 23 (153 150 тенге * 23 = 3 522 450 тенге).
Для грузовых авто и автобусов применяются другие коэффициенты.
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