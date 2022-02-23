Названы новые ставки утильсбора

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучит новые ставки платы за утилизацию автомобилей в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«Принято решение, уровень стимулирования автопрома позволяет нам снизить на 50 процентов ставку на все виды автомобильного транспорта и производимой сельхозтехники», — заявил первый вице-премьер в прямом эфире на телеканале «Хабар 24».

Отметим, действующая базовая ставка утилизационного сбора в Казахстане составляет 50 МРП (153 150 тенге в 2022 году). Ставка умножается на коэффициенты, применяемые в зависимости от объема двигателя автомобиля.

Для легковых машин с объемом двигателя до 1000 кубических сантиметров коэффициент — 3 (153 150 тенге * 3 = 459 450 тенге).

Для авто с объемом двигателя от 1 001 до 2 000 кубических сантиметров коэффициент составляет 7 (153 150 * 7 = 1 072 050 тенге).

Для ТС с объемом двигателя от 2 001 до 3 000 кубических сантиметров коэффициент составляет 10 (153 150 * 10 = 1 531 150 тенге).

Для легковых машин с объемом двигателя свыше 3 001 кубического сантиметра коэффициент — 23 (153 150 тенге * 23 = 3 522 450 тенге).

Для грузовых авто и автобусов применяются другие коэффициенты.

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