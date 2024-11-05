Стали известны новые требования к доходу участниц и приобретаемому жилью по женской ипотеке «Умай». О них сообщил заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов, передает krisha.kz

— Доход — до 950 тыс. тг, ранее анонсировали 900 тыс.

— Год постройки — не ранее 2016-го.

Что за ипотека «Умай»

Это программа для работающих женщин, имеющих официальный доход и пенсионные отчисления минимум за полгода.

Реализует ипотеку Отбасы банком совместно с Азиатским банком развития.

На днях фининституты подписали меморандум о взаимопонимании, в котором озвучили сумму финансирования ипотек «Умай» и «Зелёная» — 90 млрд тг на весь период реализации.

Ежегодное финансирование каждой программы ещё не известно, как и ставка вознаграждения/срок кредитования, а также срок действия программ в целом.

В декабре банки должны подписать соглашение и утвердить по ним финансирование, условия и требования.

Пока известно следующее:

Условия программы «Умай»

Максимальная сумма займа — до 50 млн тенге.

Доход — до 950 тысяч тенге в месяц.

Ставка пока не известна. Ранее ГЭСВ составляла 15.4 % с последующим понижением 3.6–5 %.

Первоначальный взнос — от 20 % от стоимости жилья — в крупных городах, от 15 % — в регионах.

Важно:

— Понадобится депозит в Отбасы банке. Открыть его желательно уже сейчас, т. к. будет конкурсный отбор заявок и приоритет отдадут счетам с большим вознаграждением от банка.

— Можно использовать пенсионные излишки: свои или родственников. Уступку нужно делать на платформе enpf-otbasy.kz.

Требования к жилью

Можно купить квартиру или частный дом. Искать нужно самостоятельно.

Квартиру — как на первичном рынке, т. е. в строящемся ЖК, но только при наличии гарантии КЖК, так и на вторичном рынке.

Жильё — не ранее 2016 года постройки.

Не будет ограничений по заявкам в городах. Ранее вводили лимиты в Астане, Алматы, Актау и Атырау. Теперь все регионы смогут участвовать на равных.

Требования к участницам

Официальный доход и пенсионные отчисления за последние полгода. Можно привлечь созаёмщиков.

Любой семейный статус: замужем/не замужем.

Наличие собственного жилья не имеет значения. Можно купить вторую, третью и т. д. квартиру. Нет требования об отсутствии жилья.

Прописка не имеет значения. Недвижимость можно купить в любом городе РК независимо от проживания.

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