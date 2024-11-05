Стали известны новые требования к доходу участниц и приобретаемому жилью по женской ипотеке «Умай». О них сообщил заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов, передает krisha.kz
— Доход — до 950 тыс. тг, ранее анонсировали 900 тыс.
— Год постройки — не ранее 2016-го.
Что за ипотека «Умай»
Это программа для работающих женщин, имеющих официальный доход и пенсионные отчисления минимум за полгода.
Реализует ипотеку Отбасы банком совместно с Азиатским банком развития.
На днях фининституты подписали меморандум о взаимопонимании, в котором озвучили сумму финансирования ипотек «Умай» и «Зелёная» — 90 млрд тг на весь период реализации.
Ежегодное финансирование каждой программы ещё не известно, как и ставка вознаграждения/срок кредитования, а также срок действия программ в целом.
В декабре банки должны подписать соглашение и утвердить по ним финансирование, условия и требования.
Пока известно следующее:
Условия программы «Умай»
- Максимальная сумма займа — до 50 млн тенге.
- Доход — до 950 тысяч тенге в месяц.
- Ставка пока не известна. Ранее ГЭСВ составляла 15.4 % с последующим понижением 3.6–5 %.
- Первоначальный взнос — от 20 % от стоимости жилья — в крупных городах, от 15 % — в регионах.
Важно:
— Понадобится депозит в Отбасы банке. Открыть его желательно уже сейчас, т. к. будет конкурсный отбор заявок и приоритет отдадут счетам с большим вознаграждением от банка.
— Можно использовать пенсионные излишки: свои или родственников. Уступку нужно делать на платформе enpf-otbasy.kz.
Требования к жилью
- Можно купить квартиру или частный дом. Искать нужно самостоятельно.
- Квартиру — как на первичном рынке, т. е. в строящемся ЖК, но только при наличии гарантии КЖК, так и на вторичном рынке.
- Жильё — не ранее 2016 года постройки.
- Не будет ограничений по заявкам в городах. Ранее вводили лимиты в Астане, Алматы, Актау и Атырау. Теперь все регионы смогут участвовать на равных.
Требования к участницам
- Официальный доход и пенсионные отчисления за последние полгода. Можно привлечь созаёмщиков.
- Любой семейный статус: замужем/не замужем.
- Наличие собственного жилья не имеет значения. Можно купить вторую, третью и т. д. квартиру. Нет требования об отсутствии жилья.
- Прописка не имеет значения. Недвижимость можно купить в любом городе РК независимо от проживания.