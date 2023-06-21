Названы объекты, где будут отключать электроэнергию

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с 21 по 24 июня с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 23 по 24 июня с 10:00 до 17:30 — Центр по ремонту сельхоз техники по ул. Парковая 37 б.

Частный сектор: ул. Тепличная 1-16, ул. Парковая 1,13,15,30,33,33/1,35/1, 37а,38.

с 22 по 24 июня с 10:00 до 17:30 — Частный сектор: ул. Рудненская 2-7.

с 21 по 30 июня с 10:00 до 17:30 — Частный сектор: ул. Плеханова 37-53, ул. Рудненская 39-82, 39/2-39/12,41/1-41/11.

21 июня с 10:00 до 18:00 — Стеклоцентр, аптека «Фармаком», ИП Федоров, ТОО «Давион», ТОО «ЭТК «Промкомплект», магазин «Балапан».

Частный сектор: 6 мкр. 1/1, 3-54, спальный сектор: 5 мкр. 10,10а,10б,14.

21 и 22 июня с 10:00 до 18:00 — ТД «Аквалидер», магазин-кафетерий по ул. Джамбула 41 а, Страховая компания «Жусан» по пр. Абая 116в.

Частный сектор: ул. Маяковского 2-63, ул. Наримановская 33-41, ул. Краснопартизанская 8-66,12/1-12/12, 58/1-58/12, ул. Л.Беды 2-12, ул. Фролова 16-48, ул. Джамбула 1-17, 8/1-8/7,10а,12а, ул. Абильсай 41-54, пр. Абая 120-136. Светофор: пр. Абая – ул. Фролова

22 июня с 10:00 до 18:00 — КНС, ИП Кожубаева, ИП Киалбекова

Спальный сектор: мкр. Аэропорт 1,2,3,4.

23 июня с 10:00 до 18:00 — ИП Бримжанов, магазин «Мясной», «Фруктовый рай», «Нутрифит», ТД «Сезоника», кофейня № 1, медицинский центр, ИП Зиннер, детская студия «Динозаврик», ВТБ Банк.

Частный сектор: ул. Наримановская 32-53, ул. Маяковского 2-63, ул. Фролова 27-48, 33/1-33/20, ул. Краснопартизанская 8-66, 12/1-12/12, 58/1-58/12, пр. Абая 98а-136, ул. Джамбула 1-36, 8/1-8/7, 34/2-34/10,36/1-36/13, ул. Л. Беды 2-10.

23 июня с 10:00 до 18:00 — Рынок «Салтанат», «Береке», «Дархан», ИП Лим, закусочная «Караван», ТД «Алатау», магазин «Ткани», «Шанырак», «Дорба», «Жолояк», кафе «Айя»,

Частный сектор: ул. Шевченко 96-112, ул. Байтурсынова 119-141, ул. Пролетарская 105-111.

Спальный сектор: ул. Шевченко 41,47, ул. Победы 64

Светофор: ул. Алтынсарина – ул. Шевченко, ул. Баймагамбетова – ул. Победы

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