В преддверии летнего сезона российская нутрициолог рассказала, как бороться с комарами с помощью аромамасел, сообщает Zakon.kz.
Как рассказала «Известиям» семейный нутрициолог Антонина Цвинария, масло базилика, чайного дерева и герани может защитить от укусов комаров.
«Помимо классических средств от укусов комаров можно использовать аромамасла. Например, масло базилика, чайного дерева или герани. Они обладают отпугивающим действием, комары их не любят», – отметила она.
Такие масла можно распылять в помещении с помощью диффузоров и наносить на кожу.
«Если реакция на укус ярко выражена, можно сделать холодную примочку с кусочками льда или просто холодный компресс. Это поможет сузить сосуды, воспалительная реакция будет меньше. Также можно сделать примочку с раствором соды», – поделилась эксперт.
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