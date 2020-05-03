Названы планируемые предельные оптовые цены на товарный газ для внутреннего рынка РК

Названы планируемые предельные оптовые цены на товарный газ для внутреннего рынка Казахстана, передает kaztag.kz

«Утвердить прилагаемые предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года», — говорится в проекте приказа министерства энергетики Казахстана.

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