Названы планируемые размеры МРП, минимальных пенсий и зарплат в 2021 году в Казахстане

В Министерстве финансов озвучили размер МРП, минимальных пенсий и зарплат, а также величину прожиточного минимума, планируемых к установлению в 2021 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Установить с 1 января 2021 года:

1) минимальный размер заработной платы — 42 500 тенге;

2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 18 524 тенге;

3) минимальный размер пенсии — 43 272 тенге;

4) месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством – 2 917 тенге;

5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 34 302 тенге», — говорится в проекте.

Также планируется установить с 1 января 2021 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.

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