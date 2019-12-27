Названы предварительные причины падения самолета Bek Air

Заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал предварительные причины авиакатастрофы в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Версии предварительные… Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины», — сказал Роман Скляр на пресс-конференции в Алматы.

Он отметил, что причины установит специальная техническая экспертиза.

Утром поступила информация, что самолет Bek Air с 93 пассажирами, вылетевший из Алматы, пропал с радаров. Открыта горячая линия по факту падения самолета Bek Air. По последним данным, число погибших при крушении самолета Bek Air в Алматы достигло 15 человек, в МВД сообщают о гибели 12 человек.