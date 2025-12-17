В 2025 году государственными пособиями и выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и уход за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 535,4 тысячи человек. Общая сумма выплат составила 749 млрд тенге, сообщили в уполномоченном ведомстве.

Пособие при рождении ребёнка

С начала года единовременное пособие при рождении ребёнка из республиканского бюджета получили 312,2 тыс. человек на сумму 56,4 млрд тенге. Только в ноябре эта выплата была назначена 26,1 тыс. получателей на сумму 4,8 млрд тенге.

На пособие могут претендовать:

граждане Казахстана, постоянно проживающие в стране;

кандасы;

иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочерённых) либо взятых под опеку детей.

Размеры пособия на рождение ребёнка в 2025 году составляют:

на первого, второго и третьего ребёнка — 38 МРП (149 416 тенге);

на четвёртого и последующих детей — 63 МРП (247 716 тенге).

Ежемесячное пособие по уходу до 1,5 лет

Пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается тем семьям, где лицо, осуществляющее уход, не является участником системы обязательного социального страхования.

С начала года этот вид пособия в среднем ежемесячно получали около 125 тыс. человек, общая сумма выплат составила 40,2 млрд тенге. В ноябре пособие было назначено 127,8 тыс. получателей на сумму 3,7 млрд тенге.

Размеры пособия по уходу до 1,5 лет:

на первого ребёнка — 5,76 МРП (22 648 тенге);

на второго — 6,81 МРП (26 777 тенге);

на третьего — 7,85 МРП (30 866 тенге);

на четвёртого и последующих — 8,90 МРП (34 995 тенге).

Размеры всех государственных пособий на рождение и уход зависят от месячного расчётного показателя (МРП), установленного законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года они проиндексированы на 6,5%.

Выплаты из ГФСС работающим родителям

Работающим гражданам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, а также усыновлением (удочерением) новорождённого ребёнка (детей).

Размер единовременной выплаты зависит от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев, с которого уплачивались социальные отчисления, и количества дней нетрудоспособности.

С начала 2025 года такую выплату получили 187,2 тыс. человек на общую сумму 260 млрд тенге. В ноябре её получили 15,3 тыс. получателей на сумму 14,6 млрд тенге. Средний размер выплаты за 11 месяцев составил 1 436 546 тенге.

Ежемесячная выплата по уходу из ГФСС

Участникам системы обязательного социального страхования с даты рождения ребёнка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребёнком до 1,5 лет.

Размер такой выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года, с которого производились социальные отчисления в ГФСС. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребёнка отдельно.

За 11 месяцев 2025 года эта выплата была назначена 223,2 тыс. человек на сумму 392,4 млрд тенге. В ноябре её получили 14,9 тыс. получателей на сумму 33,8 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 11 месяцев составил 86 221 тенге.

