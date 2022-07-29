Названы регионы Казахстана, где будут платить меньше за комуслуги

В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммунальные услуги на общую сумму 6,4 млрд тенге, передает kt.kz

Как сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, по итогам июня по отчетам за 2021 год введены ВКТ на общую сумму 2,13 млрд тенге в 12 регионах (города Нур-Султан и Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Туркестанская области по сферам услуг теплоснабжения — 266 млн тенге, водоснабжения — 293 млн тенге, водоотведения — 54 млн тенге, электроснабжения — 129 млн тенге, транспортировки товарного газа — 1,4 млрд тенге).

В результате по состоянию на 30 июня 2022 года общая сумма утвержденных ВКТ составляет 6,44 млрд тенге (с учетом ранее озвученных сумм)», — проинформировали в пресс-службе.

Ранее Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК сообщалось о снижении тарифов на коммунальные услуги в 7 регионах страны (город Нур-Султан, Павлодарская, Мангистауская, Жамбылская, Костанайская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области) по результатам рассмотрения отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы субъектов естественных монополий (СЕМ) за 2020-2021 годы на общую сумму 4,3 млрд тенге, включая утвержденные временные компенсирующие тарифы (ВКТ) в мае текущего года по результатам рассмотрения отчетов за 2021 год на общую сумму 151,1 млн тенге (по сферам услуг теплоснабжения — 147 млн тенге, водоснабжения — 3,6 млн тенге, водоотведения — 0,639 млн тенге, электроснабжения — 0,196 млн тенге ).

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