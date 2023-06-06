Названы регионы Казахстана, в которых больше всего утонуло людей

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на заседании правительства 6 июня рассказал, что за последние три года в водоемах страны утонули более тысячи человек, сообщает zakon.kz.

Несмотря на то, что количество утонувших в 2022 году уменьшилось на 43%, по словам министра, в целом, ситуация далека от идеала.

Читайте также: Парень утонул в Костанайской области

«За последние три года утонули более одной тысячи человек (1103 человека, из них 321 – дети). С начала года на водоемах страны спасены 69 человек, из них 15 детей, с начала купального сезона – 11 человек, из них два ребенка. При этом уже утонули 45 человек, из них 14 несовершеннолетних. Наибольшее количество утонувших приходится на Актюбинской, Абайской, Костанайскую области», — Юрий Ильин.

Основными причинами гибели людей на водоемах страны глава МЧС назвал купание на необорудованных местах, оставление детей без присмотра взрослых, купание в состоянии алкогольного опьянения и недооценка собственных сил.

«Принимая во внимание, что большинство утонувших за прошлый год (70%, 169 из 242) находились в состоянии алкогольного опьянения. В регионах необходимо ввести систему мониторинга посредством камер видеонаблюдения», — сообщал Юрий Ильин

Особого внимания, по словам министра, требует гибель детей в каналах и арыках. С начала года в Туркестанской, Атырауской и Жамбылской областях зарегистрированы случаи гибели детей, утонувших, играя на берегу оросительных систем.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.