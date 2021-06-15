Названы регионы с самыми высокими ценами на картофель

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что картофеля в Казахстане «более чем достаточно», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По оперативным данным регионов, на 11 июня в республике имеются запасы социально значимого продукта питания в общем объеме, превышающем 70 тысяч тонн. Таким образом, в соответствии с установленными нормами потребления запасов картофеля в стране достаточно более чем на полмесяца (при норме 95 килограммов в год на душу населения общее потребление для всего населения страны составляет 4,9 тысячи тонн в день). И это при том, что регионами при подсчете не учтен основной объем запасов картофеля (около 80 процентов), который хранится у мелких фермеров и в личных подсобных хозяйствах населения», — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, розничные цены на картофель колеблются в пределах 138-450 тенге за килограмм.

«Самая низкая стоимость сегодня зафиксирована в Костанайской (138 тенге) и Актюбинской областях (166 тенге), а самая высокая — в Нур-Султане (225-450 тенге), СКО (320-340 тенге), ВКО (335 тенге) и Карагандинской области (270-310 тенге). Мониторинг столичных рынков и торговых объектов показал, что ажиотажного спроса на картофель на сегодняшний день не наблюдается. В ассортименте имеется и реализуется как прошлогодний, так и картофель нового урожая. Более того, наметилась тенденция снижения цен из-за избытка товара. Прошлогодний в зависимости от качества продается по цене от 120 до 200 тенге за килограмм. Продукция нового урожая на рынках «Шарын» и «Шапагат» реализуется по 280-320 тенге, в ТЦ — по 400-450 тенге за килограмм», — добавили в Минсельхозе. Отмечается, что стоимость картофеля с начала года выросла на 48,6 процента. «Данный рост носит сезонный характер. Например, в 2020 году на аналогичную дату органы статистики зафиксировали рост почти на 46 процентов. Анализ ситуации показывает, что на сезонное удорожание повлияла большая наценка посредников и торговых объектов. Следует отметить, что с июня текущего года начался массовый сбор нового урожая раннеспелых овощей и картофеля в южных регионах. Цены на «молодой» картофель здесь сложились в пределах 175-200 тысяч тенге за тонну. Поставка новой продукции в ближайшее время сможет оказать заметное влияние на рыночное ценообразование». В этой связи местным исполнительным органам регионов рекомендуется осуществить закуп раннеспелого картофеля из Туркестанской области. При этом для организации поставок на рынки городов Нур-Султан и Алматы в качестве оператора необходимо задействовать АО «НК «Продкорпорация». Также акиматам предлагается организовать проведение ярмарок с поставкой сельхозпродукции по доступным ценам», — заключили в ведомстве.

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