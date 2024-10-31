Медианная зарплата в Казахстане равна 285 677 тенге. Это намного меньше средней номинальной. В некоторых регионах разница между показателями достигает почти 60%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Медианная зарплата в Казахстане составляет 285 677 тенге, что на 26,7% ниже средней номинальной зарплаты в 361 815 тенге.

Наибольшее неравенство в распределении доходов наблюдается в Атырауской, Мангистауской областях и Алматы, где разница между средней и медианной зарплатой достигает 59,3%, 48,5% и 36% соответственно.

Наименьшая разница между средней и медианной зарплатой отмечена в Туркестанской, Ұлытау и Павлодарской областях, что говорит о более равномерном распределении доходов в этих регионах.

В 2024 году аналитики Бюро национальной статистики провели исследование, в котором приняли участие более 3,4 млн казахстанцев, отработавших весь апрель.

Благодаря полученным данным, например, удалось выяснить, что модальная, то есть самая распространенная зарплата в Казахстане, в несколько раз ниже средней номинальной – всего 97 557 тенге.

Между тем также стало ясно, что во многих регионах страны наблюдается значительное неравенство в распределении доходов. Например, средняя зарплата в Казахстане на 26,7% выше медианной – 361 815 против 285 677 тенге. По сути это значит, что средняя зарплата сильно «подтягивается» вверх высокими доходами небольшой группы людей, тогда как медианная показывает сумму, которая ближе к зарплатам большинства населения.

По сути, «медиана» находит точную середину в распределении зарплат и делит всех работников на две половины: тех, кто зарабатывает больше указанной суммы, и тех, кто меньше. При этом в ряде регионов страны разница между средней и медианной зарплатой намного больше.

Так, например, самое сильное неравенство наблюдается в Атырауской области, где средняя зарплата на 59,3% выше медианной – 539 788 и 338 890 тенге. Следом идет Мангистауская область, где разница между средней (520 361 тенге) и медианной (350 314 тенге) зарплатами составляет 48,5%. А замыкает тройку лидеров Алматы – 36% (442 816 и 325 649 тенге соответственно). Самыми «справедливыми» регионами оказались Туркестанская область (276 107 и 242 328 тенге), область Ұлытау (459 306 и 404 105 тенге) и Павлодарская область (347 261 и 306 438 тенге) – здесь разница между средней и медианной зарплатами составила всего 13,9%, 13,7% и 13,3% соответственно. В Астане средняя зарплата на 28,7% больше «медианы» (421 460 против 327 598 тенге), а в Шымкенте – на 17,4% (291 899 и 248 579 тенге соответственно).

Таким образом, в регионах, где разница между медианой и средней зарплатой небольшая, наблюдается относительно равномерное распределение доходов. Обратная ситуация говорит о том, что в регионах есть группы с крайне высокими зарплатами, которые не получает большинство. К таким относятся, например, «нефтяные» Атырауская и Мангистауская области или такие мегаполисы, как Астана и Алматы.

@Автор: Илья Манаев

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.