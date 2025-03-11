Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства представил обновленные данные прогноза погоды на весенний период.

Он отметил, что март и апрель ожидаются теплее, чем обычно и будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает вероятность дружной весны и риски паводков.

В числе регионов с высоким риском возникновения паводков: Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области и области Улытау и Абай.

Регионы со средними рисками: Алматинская, Жетісу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.

Регионы с низкими рисками: Павлодарская, Мангистауская, Туркестанская и Кызылординская области.

«В текущем году впервые Казгидромет выпустил детализированные справки по каждой области отдельно, в них указываются максимальные уровни и расходы воды, объем стока по гидрологическим постам и предполагаемые даты наступления с указанием конкретных населенных пунктов находящихся в зоне риска. Также с прошлой недели Казгидромет приступил к выпуску еженедельных гидрологических прогнозов. В случае резких изменений гидрометеоусловий «Казгидромет» будет уведомлять штормовыми предупреждениями заблаговременно за 2-3 суток», — — подчеркнул Ерлан Нысанбаев.

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