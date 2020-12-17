Названы самые популярные фильмы 2020 года

Крупнейшая в мире поисковая система Google опубликовала список самых популярных фильмов среди пользователей в 2020 году, передает Tengrinews.kz.

Топ-10 популярных фильмов возглавил южнокорейский комедийно-драматический фильм «Паразиты». Он стал первым южнокорейским фильмом, а также первым фильмом не на английском языке, получившим «Оскар» в категории «Лучший фильм».

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