Названы популярные имена новорожденных в Казахстане

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Какие имена для новорожденных детей чаще выбирали казахстанцы в июне, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Первое кредитное бюро.
Согласно данным Бюро национальной статистики, в июне 2023 года топ-10 популярных мужских имен выглядел так:
- Алихан — (298);
- Алдияр — (262);
- Амир — (240);
- Омар — (233);
- Алан — (227);
- Айсұлтан — (208);
- Мухаммад — (188);
- Нұрислам — (182);
- Хамза — (180);
- Али — (171).
Самыми популярными женскими именами стали:
- Медина — (551);
- Айлин — (482);
- Айша — (452);
- Асылым — (440);
- Томирис — (305);
- Сафия — (284);
- Раяна — (283);
- Айым — (266);
- Амина — (257);
- Аяла — (246).
По данным аналитиков, за два года выросла популярность имени Айша — теперь оно замыкает тройку лидеров (два года назад занимало 4-ю строчку). Имя Томирис поднялось с 10-го сразу на 5-ое место.
Между тем имена Раяна и Аяла девочкам стали давать гораздо реже. Айзере — вообще исчезло из списка. Ему на смену пришло Сафия.
Всего в первом полугодии родилось 189,5 тысячи детей (мальчиков — 98 тысяч, девочек — 91,5 тысячи). За год снижение числа новорожденных составило 4,3 процента (8,6 тысячи человек), за два года — 12,3 процента (26,7 тысячи человек).