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Названы популярные имена новорожденных в Казахстане

Фото alau.kz

Какие имена для новорожденных детей чаще выбирали казахстанцы в июне, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в июне 2023 года топ-10 популярных мужских имен выглядел так:

  • Алихан — (298);
  • Алдияр — (262);
  • Амир — (240);
  • Омар — (233);
  • Алан — (227);
  • Айсұлтан — (208);
  • Мухаммад — (188);
  • Нұрислам — (182);
  • Хамза — (180);
  • Али — (171).
Как отмечают аналитики, с 2021 года имена Алдияр, Амир и Омар стали куда более популярными, переместившись с нижних на верхние строчки рейтинга. А вот с именами Нұрислам и Айсұлтан дела обстоят иначе. Два года назад они входили в тройку лидеров, сейчас — не входят даже в топ-5.

Самыми популярными женскими именами стали:

  • Медина — (551);
  • Айлин — (482);
  • Айша — (452);
  • Асылым — (440);
  • Томирис — (305);
  • Сафия — (284);
  • Раяна — (283);
  • Айым — (266);
  • Амина — (257);
  • Аяла — (246).

По данным аналитиков, за два года выросла популярность имени Айша — теперь оно замыкает тройку лидеров (два года назад занимало 4-ю строчку). Имя Томирис поднялось с 10-го сразу на 5-ое место.

Между тем имена Раяна и Аяла девочкам стали давать гораздо реже. Айзере — вообще исчезло из списка. Ему на смену пришло Сафия.

Всего в первом полугодии родилось 189,5 тысячи детей (мальчиков — 98 тысяч, девочек — 91,5 тысячи). За год снижение числа новорожденных составило 4,3 процента (8,6 тысячи человек), за два года — 12,3 процента (26,7 тысячи человек).

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