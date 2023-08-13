Названы популярные имена новорожденных в Казахстане

Как отмечают аналитики, с 2021 года имена Алдияр, Амир и Омар стали куда более популярными, переместившись с нижних на верхние строчки рейтинга. А вот с именами Нұрислам и Айсұлтан дела обстоят иначе. Два года назад они входили в тройку лидеров, сейчас — не входят даже в топ-5.

Самыми популярными женскими именами стали:

Медина — (551);

Айлин — (482);

Айша — (452);

Асылым — (440);

Томирис — (305);

Сафия — (284);

Раяна — (283);

Айым — (266);

Амина — (257);

Аяла — (246).

По данным аналитиков, за два года выросла популярность имени Айша — теперь оно замыкает тройку лидеров (два года назад занимало 4-ю строчку). Имя Томирис поднялось с 10-го сразу на 5-ое место.

Между тем имена Раяна и Аяла девочкам стали давать гораздо реже. Айзере — вообще исчезло из списка. Ему на смену пришло Сафия.

Всего в первом полугодии родилось 189,5 тысячи детей (мальчиков — 98 тысяч, девочек — 91,5 тысячи). За год снижение числа новорожденных составило 4,3 процента (8,6 тысячи человек), за два года — 12,3 процента (26,7 тысячи человек).