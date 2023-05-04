Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане

«Помимо вышеупомянутых имен, были популярными Алдияр, Мухаммед, Али, Нұрислам, Алан, Арсен, Ислам, Алинұр», – рассказали в Бюро нацстатистики.

Девочки

Самыми популярными женскими именами стали:

Медина (2310); Айша (1644); Айлин (1442); Асылым (1353); Раяна (1302).

В топ имен также вошли: Аяла, Сафия, Томирис, Амина, Айым и Мариям, Кәусар, Айкөркем и Айару. Последние три имени были популярны и в 2022 году.