Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане

Фото alau.kz
Какими имена для новорожденных детей чаще выбирали казахстанцы в 2023 году?
На этот вопрос Tengri Life ответили в Бюро национальной статистики. Лидируют имена тюркского и арабского происхождений.
Мальчики
В топ-5 имен для новорожденных мальчиков вошли:
- Рамазан (1281);
- Алихан (1061);
- Омар (953);
- Айсұлтан (961);
- Амир (774).К слову, в этом году популярны имена, которые обычно в список самых распространенных не выходят. Так, 458 младенцев были названы именем ИбраҺим, а 511 получили имя Хамза.
«Помимо вышеупомянутых имен, были популярными Алдияр, Мухаммед, Али, Нұрислам, Алан, Арсен, Ислам, Алинұр», – рассказали в Бюро нацстатистики.
Девочки
Самыми популярными женскими именами стали:
- Медина (2310);
- Айша (1644);
- Айлин (1442);
- Асылым (1353);
- Раяна (1302).
В топ имен также вошли: Аяла, Сафия, Томирис, Амина, Айым и Мариям, Кәусар, Айкөркем и Айару. Последние три имени были популярны и в 2022 году.