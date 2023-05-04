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Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане

Фото alau.kz

Какими имена для новорожденных детей чаще выбирали казахстанцы в 2023 году?

На этот вопрос Tengri Life ответили в Бюро национальной статистики. Лидируют имена тюркского и арабского происхождений.

Мальчики

В топ-5 имен для новорожденных мальчиков вошли:

  1. Рамазан (1281);
  2. Алихан (1061);
  3. Омар (953);
  4. Айсұлтан (961);
  5. Амир (774).К слову, в этом году популярны имена, которые обычно в список самых распространенных не выходят. Так, 458 младенцев были названы именем ИбраҺим, а 511 получили имя Хамза.

    «Помимо вышеупомянутых имен, были популярными Алдияр, Мухаммед, Али, Нұрислам, Алан, Арсен, Ислам, Алинұр», – рассказали в Бюро нацстатистики.

    Девочки

    Самыми популярными женскими именами стали:

    1. Медина (2310);
    2. Айша (1644);
    3. Айлин (1442);
    4. Асылым (1353);
    5. Раяна (1302).

    В топ имен также вошли: Аяла, Сафия, Томирис, Амина, Айым и Мариям, Кәусар, Айкөркем и Айару. Последние три имени были популярны и в 2022 году.

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