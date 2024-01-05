Названы самые популярные имена новорожденных в РК

В Бюро национальной статистики рассказали, какие имена для новорожденных детей в 2023 году чаще выбирали казахстанские родители за прошедший год, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, в топ-10 популярных имен 2023 года вошли следующие имена:

Мальчиков:

Алихан, Омар, Амир, Алдияр, Айсұлтан, Алан, Али, Нұрислам, Мухаммад, Хамза.

Алихан – имя с арабско-тюркскими корнями, у которого есть несколько вариантов значения. По одной версии, имя Алихан переводится как «лев божий». А второй вариант перевода обозначает «великий хан» или «божественный правитель». Ребенок с этим именем в будущем станет уверенным, настойчивым и общительным мужчиной.

Омар – чаще всего родители дают имя Омар своему первому наследнику. Арабское имя, которое в переводе означает «процветающий», «зрелый», «жизнь», «живучий». Человек с таким именем очень надежный, стабильный, достаточно самоуверенный и имеет развитую фантазию.

Амир – многонациональное и многоязычное имя, с арабского языка переводится как «повелитель», «князь», «вождь», «господин», «начальник», «живущий», «цветущий». Это имя может звучать по-разному: Эмир, Эмре. Амир – независимый, сильный и активный мужчина.

Алдияр – имя указывает на достаток, богатство внутреннего мира, баланс духовного и физического пространства. Мальчик с этим именем прирожденный лидер из-за своих природных организаторских способностей, инициативности, напористости и честолюбия. Он нестандартно мыслит, действует поступательно, но нестандартно, не ограничивая себя никакими рамками. Алдияр имеет возможность добиваться любых целей в совершенно разных сферах деятельности.

Айсұлтан. Значение имени связано с его составляющими: «Ай» означает «луна» или «лунный свет», а «Султан» – «правитель», «господин» или «владыка». Так, имя Айсултан можно перевести как «правитель лунного света» или «владыка надлунного мира». Часто обладатель этого имени наделен следующими качествами: целеустремленностью, решительностью, уверенностью в себе. Айсұлтан имеет лидерские качества, способность вдохновлять своими идеями и целями других. Мальчики с этим именем обычно очень энергичны и активны. Они хорошо организованы и способны принимать ответственность за свои поступки.

Девочек:

Медина, Айша, Айлин, Асылым, Сафия, Томирис, Раяна, Амина, Аяла, Айым.

Медина – женское имя «Медина» с арабского переводится как «город». Вдобавок так называют второй по важности после Мекки город для исповедующих ислам. Девушки с этим именем щедрые, самостоятельные, великодушные и тщательно обдумывают каждый шаг в своей жизни.

Айша – происходит это имя от арабского языка и означает «жизнь», «живущая» или «полная жизни». Этим именем звалась третья и самая любимая жена пророка Мухаммеда. Они очень романтичные, нежные и обладают тонкой душой.

Айлин – имя имеет разные версии происхождения и значения. Данное имя, которое имеет тюркские и ирландско-шотландские корни, переводится как «лунный свет», «свет луны», «вдохновенное сияние». Имя умных и находчивых девушек популярно среди европейцев, ирландцев, шотландцев.

Асылым – необычное имя в переводе с арабского языка означает «благородная», «знатная», а с казахского – «драгоценная», «дорогая», «породистая». Девушки с этим именем имеют такие черты характера, как наблюдательность, нравственность, чрезмерное трудолюбие и добродетельность.

Томирис – имя, имеющее тюркские корни. По первой версии, имя произошло от слова «temir», которое в переводе с тюркского означает «железная». Так звали царицу массагетов в 570-520 годах до нашей эры. Обладательницы имени Томирис сильные, независимые и любят перемены в жизни.

По данным Бюро национальной статистики, за десять месяцев этого года на свет появились 325 тыс. казахстанцев.

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