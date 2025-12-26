Бюро национальной статистики подвело итоги 2025 года и сообщило, какие имена жители страны чаще всего выбирали для своих детей, передаёт NUR.KZ.
Согласно данным ведомства, среди мальчиков наибольшей популярностью в 2025 году пользовались имена Мұхаммед, Алихан, Айсұлтан, Омар и Алдияр. По сравнению с прошлым годом список лидеров не изменился. В региональном разрезе чаще всего новорождённым мальчикам давали имена Мұхаммед и Алан.
У девочек в этом году самыми востребованными стали имена Айлин, Асылым, Медина, Айша и Томирис. Имя Айлин стало безусловным лидером и по регионам — в 16 из 20 областей страны оно занимает первое место. Как и у мальчиков, перечень самых популярных женских имён по сравнению с прошлым годом остался прежним.
В Бюро также уточнили, что среди представителей русской национальности в 2025 году чаще всего выбирали имена Ева и Мирон, а среди узбеков — Мухаммад и Хадича.
Автор @Самат Каримов
