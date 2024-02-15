Названы самые популярные имена среди новорожденных в Костанае

Костанайские родители в последнее время стараются дать своим детям не просто имена звучные, и чтобы они хорошо сочетались с отчеством, а называют детей со смыслом, чтобы имя что-то значило в историческом аспекте.

В ТОП популярных вошли Платон и Персей, Сулейман и Абылайхан.

«Имена связанные с выдающимися личностями, с известными личностями. В последнее время популярно стало имя Димаш, например, Асан-Али, ну знаете, известный наш актер. Связанные имена со святыми, например Айша-Биби», — говорит ведущий специалист отдела РАГС Костанай Кымбат Жаркинбаева.

Ануар и Махаббат стали родителями в первый раз. Из родильного дома они забирают своего первенца. Имя для сына пришло само собой, но значение его для них очень важное.

«Сына назвали Ансар. Слово «ансаган» с казахского в переводе, как долгожданный», — сказала мама новорождённого Махаббат.

Ещё в списке популярных имён костанайцев за минувший год значатся Бадинур и Жангир, Хадиджа и Айшабиби, Мирон и Арсений, Давид, Демьян, Мирослава и Евангелина. К слову, если ребёнку не нравится его имя, то в 10 лет он может с согласия родителей его поменять. А по достижении 16-ти лет вправе сделать это самостоятельно, обратившись в ЦОН.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.