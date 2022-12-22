Названы самые распространенные фамилии в Казахстане

В Бюро национальной статистики рассказали, какая фамилия в Казахстане является самой распространенной, передает Tengrinews.kz.

«В Казахстане самой распространенной является фамилия Ахметов(а). Ее носит 66 091 человек. Вторую строчку в рейтинге занимает фамилия Серик — 45 193. На третьей позиции — фамилия Омаров(а). С такой фамилией в Казахстане живет 40 322 человека. Четвертой по популярности стала фамилия Оспанов(а) — 36 142. Замыкают топ-5 распространенных фамилий — Алиев(а). Их в Казахстане 35 387 человек», — говорится в сообщении.