Названы сроки чипирования домашних животных в Казахстане

Казахстанцы должны успеть поставить на учет своего питомца до 1 сентября 2023 года, сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова, передает zakon.kz.

Учитывая то, что один из принципов законопроекта — персональная ответственность за тех, кого мы приручили, все расходы, связанные с содержанием и учетом, будут за счет владельцев. И учитывая, что это нагрузка на бюджет владельцев, отлагательная норма до 1 сентября 2023 года, — уточнила она во время презентации законопроекта «Об ответственном обращении с животными» в Мажилисе.

Ранее вице-министр экологии на брифинге в СЦК сообщила, что теперь всех домашних питомцев нужно будет чипировать. Если этого не сделать, то придется платить штраф в размере 10 МРП — 29 170 тенге. При повторном нарушении штраф будет больше.

Кроме этого, по новому закону запретят есть кошек, собак, попугаев, хомяков и белых мышей.

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