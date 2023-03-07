Названы сроки перевода казахстанских учебников в цифровой формат

На заседании правительства 7 марта 2023 года министр просвещения РК Гани Бейсембаев сообщил, что на данный момент оцифровано 79% школьных учебников, сообщает zakon.kz.

По словам министра, в настоящее время 79% учебников переведены в цифровой формат, прошли госэкспертизы и включены в перечень учебников.

«В разработке цифровых учебников привлечены 11 издательств страны. Для внедрения инновационных способов преподавания дисциплин разработаны методические рекомендации для использования педагогами и в текущем году запланировано их обучение», — сообщил Гани Бейсембаев.

При этом он добавил, что в 2024 году запланирован 100% охват предметов цифровыми учебниками. Для повышения интереса детей к изучению школьных предметов в цифровой контент включаются виртуальные лаборатории и элементы геймификации.

«Наряду с цифровыми учебниками в школах активно используются цифровые образовательные ресурсы как дополнительный учебный материал с мультимедийным контентом. Создано более 50 тыс. цифровых образовательных ресурсов. К ЦОРам с начала текущего года подключено 6,7 тыс. школ. Ежедневно к ЦОРам подключаются 3 млн учеников и учителей», отметил Гани Бейсембаев.

Министр отметил, что ЦОРами охвачено практически 100% предметов по всем уровням образования, с количеством более 50 тыс. видеоуроков.

Для дальнейшего развития ЦОРов и покрытия всех потребностей планируется 100% охват предметов, включение сурдоперевода и аудиосопровождения, адаптация под мобильные устройства.

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