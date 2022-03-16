Названы сроки запуска льготного автокредитования в Казахстане

Финансироваться программа будет из денежных средств, аккумулированных на счетах «Жасыл даму». Бюджет госпрограммы составит 100 млрд тенге. Об этом sputnik.kz сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

Новая госпрограмма льготного автокредитования будет запущена в апреле 2022 года.

«С апреля запустится госпрограмма автокредитования. Сейчас нормативные акты прорабатывают», — заявил Роман Скляр.

В рамках новой госпрограммы казахстанцы смогут взять заем на покупку автомобиля. Максимальная сумма кредита — 10 млн тенге.

Заем не предусматривает первоначального взноса, будет выдавать по 4% годовых на семь лет.

Напомним, 11 января президент РК Касым-Жомарт Токаев во время заседания мажилиса поручил правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и его распоряжению ТОО «Оператор РОП».

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