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  4. Названы участки трасс, где начнут фиксировать скорость по принципу «Сергек»

Названы участки трасс, где начнут фиксировать скорость по принципу «Сергек»

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития назвали участки республиканских автодорог, камеры на которых уже с этого года будут интегрированы с Единым реестром административных правонарушений для фиксации нарушений скоростного режима, передает Tengrinews.kz.

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На сегодняшний день МИИР совместно с Министерством внутренних дел и Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры прорабатывают вопросы интеграции систем взимания платы, установленных на платных участках республиканских автодорог, с Единым реестром административных правонарушений для фиксации нарушений скоростного режима. В настоящее время с указанным реестром уже интегрирован платный участок Астана — Щучинск.

«До конца текущего года планируется интегрировать 7 платных участков автодорог республиканского значения: Астана — Павлодар, Конаев — Талдыкорган, Щучинск — Кокшетау, Шымкент — Ташкент, Шымкент — Кызылорда, Шымкент — Тараз, Тараз — Кайнар», — сообщили в МИИР

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