Названы условия для досрочного снятия пенсионных накоплений

Министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов перечислил условия для досрочного снятия пенсионных накоплений на покупку жилья, оплату лечения или для передачи в управление финансовым компаниям, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам министра, правом на изъятие части накоплений из Единого пенсионного фонда на вышеуказанные нужды смогут воспользоваться:

1. Граждане трудоспособного возраста, имеющие пенсионные накопления, — часть суммы, превышающую так называемый порог достаточности (порядка 529,7 тысячи человек).

Основной принцип: пенсионные накопления необходимы для будущего пенсионного обеспечения граждан из накопительной пенсионной системы. Поэтому определенная сумма должна оставаться на пенсионном счете. Сверх этой суммы граждане смогут использовать по своему выбору на вышеуказанные нужды.

2. Состоявшиеся пенсионеры, которые имеют накопления в ЕНПФ, — до 50 процентов оставшейся суммы (около 178,4 тысячи человек).

У этой категории граждан совокупная пенсия (включая пенсию по возрасту, базовую пенсию и выплаты из ЕНПФ) должна составлять не менее 40 процентов от размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы).

3. Граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет и имеющие еще накопления, — оставшуюся сумму в ЕНПФ (порядка 13,3 тысячи человек).

«Таким образом, возможностью целевого использования части пенсионных накоплений смогут воспользоваться более 721 тысячи казахстанцев», — сообщил Биржан Нурымбетов.

Под «порогом достаточности», по его словам, рассматривается минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая с учетом будущих регулярных 10 процентов пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода (не ниже минимальной заработной платы) позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии до 82 лет.

Основные параметры «порога достаточности»:

— одинаковый для женщин и мужчин;

— будет пересчитываться для новых получателей, исходя из складывающихся параметров (доходность, инфляция, размер минимальной выплаты);

— рассчитывается для каждого возраста, начиная с 20 лет.

Порог достаточности будет разный для граждан разных возрастов.

«По предварительным расчетам, например, для граждан в возрасте 30 лет «порог достаточности» составит 2 миллиона 518 тысяч тенге. Сверх этой суммы они могут изъять по выбору на вышеуказанные нужды.

Для 35 лет — 2 миллиона 961 тысяча тенге; 40 лет — 3 миллиона 437 тысяч тенге; 45 лет — 3 миллиона 947 тысяч тенге; 50 лет — 4 миллиона 495 тысяч тенге; 55 лет — 5 миллионов 084 тысяч тенге; 59 и более лет — 5 миллионов 586 тысяч тенге.

Достижение данных «пороговых» сумм вполне доступно для постоянно работающих граждан, имеющих доход на уровне среднемесячной заработной платы по стране», — сообщил Нурымбетов на брифинге в правительстве.

Нурымбетов также отметил, что вышеуказанные категории могут воспользоваться частью пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий или для оплаты лечения для себя, супругов или близких родственников (дедушки/бабушки, родителей, детей, внуков, братьев, сестер). Для целевого использования также можно будет объединять денежные средства указанных членов семьи.

«При соответствии установленным требованиям ограничения по количеству изъятий не предусмотрены, то есть допускается, что граждане могут повторно использовать часть пенсионных накоплений на одну и ту же либо на другую цель», — подчеркнул он.

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