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Названы условия льготного автокредитования в Казахстане

atpress.kz

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Условия льготного автокредитования определили в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Как сообщается, сумма финансирования по программе льготного кредитования составит порядка 100 миллиардов тенге. Около 30 миллиардов тенге будет направлено на обновление парка автобусов в регионах Казахстана.

Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:
  • ставка вознаграждения — 4 процента;
  • сумма кредитования — не более 10 миллионов тенге;
  • срок финансирования — не более 7 лет;
  • первоначальный взнос — от 0 процентов;
  • стоимость транспортного средства — не более 15 миллионов тенге.

Кредитование будет осуществляться банками второго уровня. Программа будет запущена в конце апреля.

«Для обеспечения прозрачности финансирования министерствами предусмотрено обязательное условие, согласно которому у банков второго уровня должна быть в наличии автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заемщикам», — уточнили в министерстве.

Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение двух лет.

8 февраля Касым-Жомарт Токаев высказался об утилизационном сборе, отметив, что нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие казахстанского автопрома.

 

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