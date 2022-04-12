Названы условия льготного автокредитования в Казахстане

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Как сообщается, сумма финансирования по программе льготного кредитования составит порядка 100 миллиардов тенге. Около 30 миллиардов тенге будет направлено на обновление парка автобусов в регионах Казахстана.
- ставка вознаграждения — 4 процента;
- сумма кредитования — не более 10 миллионов тенге;
- срок финансирования — не более 7 лет;
- первоначальный взнос — от 0 процентов;
- стоимость транспортного средства — не более 15 миллионов тенге.
Кредитование будет осуществляться банками второго уровня. Программа будет запущена в конце апреля.
«Для обеспечения прозрачности финансирования министерствами предусмотрено обязательное условие, согласно которому у банков второго уровня должна быть в наличии автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заемщикам», — уточнили в министерстве.
Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение двух лет.
8 февраля Касым-Жомарт Токаев высказался об утилизационном сборе, отметив, что нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие казахстанского автопрома.
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