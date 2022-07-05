Названы условия новой программы субсидирования ставок по ипотеке

zagranitsa.com
«Байтерек» предлагает запустить в Казахстане программу субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня, сообщил глава холдинга Канат Шарлапаев.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
По его словам, в 2023 году ожидается неудовлетворённый спрос на ипотеку в размере 500 млрд тенге или 35 тысяч квартир, передает informburo.kz
Частные застройщики могут столкнуться с существенным замедлением продаж коммерческого жилья. Для покрытия спроса предлагается запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня.
По итогам переговоров с Ассоциацией финансистов Казахстана предлагаются следующие базовые условия:
- первоначальный взнос – от 20%;
- срок кредитования – до 20 лет;
- максимальная сумма займа – до 35 млн тенге;
- обязательное подтверждение платежеспособности.
«Субсидированию подлежит 7% от ставки вознаграждения по ипотеке, не превышающей уровень базовой ставки Нацбанка более чем на 5%. Банки смогут за счёт собственных средств выдавать займы на первичное жильё застройщиков, и строящееся жильё, обеспеченное гарантией КЖК. Для запуска механизма законодательные изменения не требуются», – отметил Канат Шарлапаев.
По его словам, бюджетная заявка находится на рассмотрении в Министерстве финансов. После одобрения бюджета Казахстанская жилищная компания готова незамедлительно запустить эту программу.
Также «Байтерек» предлагает направлять облигационное фондирование акиматов не только на строительство кредитного жилья, но и на программы реновации аварийного и ветхого жилья.
«Фондирование может предоставляться под 4,25% годовых сроком до двух лет на револьверной основе. Источником средств могут выступить выделенные в 2020 году средства Нацбанка в размере 180 млрд тенге. Текущий срок возврата данных средств наступает в 2024 году, в связи с чем предлагается продлить сроки возврата данных средств до 2030 года. Это позволит охватить программой реновации порядка 45 тысяч квартир по всей стране», – сообщил глава холдинга.
Необходимые изменения в концепцию жилищно-коммунального развития направили в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: