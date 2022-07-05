Названы условия новой программы субсидирования ставок по ипотеке

«Байтерек» предлагает запустить в Казахстане программу субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня, сообщил глава холдинга Канат Шарлапаев.

По его словам, в 2023 году ожидается неудовлетворённый спрос на ипотеку в размере 500 млрд тенге или 35 тысяч квартир, передает informburo.kz

Частные застройщики могут столкнуться с существенным замедлением продаж коммерческого жилья. Для покрытия спроса предлагается запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня.

По итогам переговоров с Ассоциацией финансистов Казахстана предлагаются следующие базовые условия:

первоначальный взнос – от 20%;

срок кредитования – до 20 лет;

максимальная сумма займа – до 35 млн тенге;

обязательное подтверждение платежеспособности.

«Субсидированию подлежит 7% от ставки вознаграждения по ипотеке, не превышающей уровень базовой ставки Нацбанка более чем на 5%. Банки смогут за счёт собственных средств выдавать займы на первичное жильё застройщиков, и строящееся жильё, обеспеченное гарантией КЖК. Для запуска механизма законодательные изменения не требуются», – отметил Канат Шарлапаев.

По его словам, бюджетная заявка находится на рассмотрении в Министерстве финансов. После одобрения бюджета Казахстанская жилищная компания готова незамедлительно запустить эту программу.

Также «Байтерек» предлагает направлять облигационное фондирование акиматов не только на строительство кредитного жилья, но и на программы реновации аварийного и ветхого жилья.

«Фондирование может предоставляться под 4,25% годовых сроком до двух лет на револьверной основе. Источником средств могут выступить выделенные в 2020 году средства Нацбанка в размере 180 млрд тенге. Текущий срок возврата данных средств наступает в 2024 году, в связи с чем предлагается продлить сроки возврата данных средств до 2030 года. Это позволит охватить программой реновации порядка 45 тысяч квартир по всей стране», – сообщил глава холдинга.

Необходимые изменения в концепцию жилищно-коммунального развития направили в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

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