USD 464.16
EUR 484.68
RUB 8.42
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Названы условия новой программы субсидирования ставок по ипотеке

Названы условия новой программы субсидирования ставок по ипотеке

zagranitsa.com

«Байтерек» предлагает запустить в Казахстане программу субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня, сообщил глава холдинга Канат Шарлапаев.

По его словам, в 2023 году ожидается неудовлетворённый спрос на ипотеку в размере 500 млрд тенге или 35 тысяч квартир, передает informburo.kz

Частные застройщики могут столкнуться с существенным замедлением продаж коммерческого жилья. Для покрытия спроса предлагается запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня.

По итогам переговоров с Ассоциацией финансистов Казахстана предлагаются следующие базовые условия:

  • первоначальный взнос – от 20%;
  • срок кредитования – до 20 лет;
  • максимальная сумма займа – до 35 млн тенге;
  • обязательное подтверждение платежеспособности.

«Субсидированию подлежит 7% от ставки вознаграждения по ипотеке, не превышающей уровень базовой ставки Нацбанка более чем на 5%. Банки смогут за счёт собственных средств выдавать займы на первичное жильё застройщиков, и строящееся жильё, обеспеченное гарантией КЖК. Для запуска механизма законодательные изменения не требуются», – отметил Канат Шарлапаев.

По его словам, бюджетная заявка находится на рассмотрении в Министерстве финансов. После одобрения бюджета Казахстанская жилищная компания готова незамедлительно запустить эту программу.

Также «Байтерек» предлагает направлять облигационное фондирование акиматов не только на строительство кредитного жилья, но и на программы реновации аварийного и ветхого жилья.

«Фондирование может предоставляться под 4,25% годовых сроком до двух лет на револьверной основе. Источником средств могут выступить выделенные в 2020 году средства Нацбанка в размере 180 млрд тенге. Текущий срок возврата данных средств наступает в 2024 году, в связи с чем предлагается продлить сроки возврата данных средств до 2030 года. Это позволит охватить программой реновации порядка 45 тысяч квартир по всей стране», – сообщил глава холдинга.

Необходимые изменения в концепцию жилищно-коммунального развития направили в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Несанкционированная видеосъемка наказывается штрафом – МВД РК
Следующая новость

Обзор стационарных блендеров Braun: профессиональные помощники на кухне