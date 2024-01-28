Названы условия, при которых переселенцы с юга на север должны вернуть выплаты

Переехать жить с юга на север страны. В Казахстане продолжается реализация госпроекта, который заработал в республике в 2017 году. Приезжающим из южных регионов в северные предоставляют субсидии, возмещают расходы по аренде жилья и оплате комуслуг.

Асель Абди живет в Лисаковске с июня прошлого года. Сюда она переехала с мужем и тремя детьми по программе переселения, и устроилась в лисаковскую городскую больницу.

«Получала здесь подъемные. И еще из акимата дали мне, соцзащита, 4 млн для получения квартиры. Первоначальный взнос — 4 млн. И купила здесь квартиру трехкомнатную. Коллектив, люди все понравились мне и семье. Детям тоже понравилась школа. Ходим здесь, живем, нормально», — говорит врач-эндокринолог Асель Абди.

Для участия в программе по переселению необходимо иметь диплом об образовании по специальности, востребованной в нашем регионе. В прошлом году план переселения был перевыполнен — вместо 10 человек принято 18, а это 6 семей. В этом году программа рассчитана на 15 переселенцев и 30 кандасов. Всем предусмотрены выплаты.

«Выплачиваются на переезд в размере 70 МРП на каждого члена семьи. В этом году это у нас 258 440 тенге, это на каждого члена семьи. Это единовременная выплата. И при предоставлении договора аренды, выплачивается материальная помощь на возмещение расходов на аренду и коммунальные услуги в течение 12 месяцев, в зависимости от состава семьи. У нас идет от 20 до 30 МРП», — говорит специалист карьерного центра Лисаковска Елена Гузий.

Переселенцы могут обратиться в карьерный центр либо в регионе выбытия и там собрать необходимые документы, либо напрямую связаться с карьерным центром потенциального места жительства. С прошлого года для переселенцев и кандасов введен «Сертификат экономической мобильности». Он подразумевает выделение денежных средств на приобретение жилья, либо строительство жилья в размере 50% от стоимости жилья, но не более 4 миллионов. Эта сумма выделяется, если купля-продажа за наличный расчет, тогда они предоставляют договор купли-продажи, обязательно с этого года, в прошлом году не было, в этом году ввели еще оценку независимую, чтобы определить стоимость жилья. И можно, допускается ипотека через банки второго уровня.

Переселенцы должны прожить на новой территории 5 лет, если же они выбывают ранее, то обязаны вернуть все выплаты.

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