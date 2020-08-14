Названы условия работы фитнес-центров и торговых домов

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова назвала условия для работы открывающихся с 17 августа объектов, таких как детские сады, салоны красоты, фитнес-центры, передает Tengrinews.kz.

«С понедельника продолжат работу те объекты, деятельность которых не приостанавливалась. Дополнительно к этим объектам возобновляется деятельность ТРЦ и торговых домов — допускается с понедельника работа бутиков. Допускается работа торговых сетей и крытых рынков.

Разрешается работа салонов красоты, косметологических центров, парикмахерских, спа-центров. Ко всем объектам требования ужесточены: ограничение заполняемости объектов на первых этапах смягчения, социальная дистанция. На одного посетителя должно быть не менее четырех квадратных метров», — рассказала Есмагамбетова на брифинге СЦК.