Названы условия выплаты 10-процентной премии владельцам депозитов

Больше 5 миллионов казахстанцев может претендовать на выплаты в размере 10 процентов от суммы депозита.

Вкладчикам нужно подать заявления в банки до 1 января следующего года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Речь идет о гражданах, которые копят деньги в национальной валюте. Программа затронет депозиты, открытые до 23 февраля 2022 года.

10-процентные премии начислят только один раз, а снять деньги со счетов казахстанцы смогут не раньше 2023 года.

Рассчитывать компенсацию банки будут по сумме сбережений, которая была на счетах 23 февраля. Максимальный предел не может превышать 20 миллионов тенге. При частичном снятии денег проценты будут выплачивать, исходя из минимальной оставшейся суммы на счете.

«Условием компенсации является сохранение данного депозита до 23 февраля 2023 года, то есть в течение одного года вкладчик должен продержать средства на депозите. Хотелось бы сказать, что в этом заявлении на получение компенсации банк не имеет права спрашивать никакие персональные данные, никакие номера банковских счетов, карточек. Если вкладчику будут звонить и говорить: «Для подачи заявления скажите свой номер карты», это однозначно мошенники. Нельзя им никаких данных сообщать», — сообщил председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов Адиль Утембаев.

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