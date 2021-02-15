Названы валюты, которые нельзя покупать в 2021 году. Так, по мнению экономиста, среди плохих «для убежища» валют в 2021 году можно выделить китайский юань, гонконгский доллар и почти все африканские и латиноамериканские валюты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство «Прайм».

Как это ни парадоксально, плохим вложением является китайский юань, об этом рассказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

«В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта китайской экономике не нужен дорогой юань», — уточняет он.

Длительное время гонконгский доллар был переоценен из-за постоянного положительного сальдо капитальных вложений. «Однако события 2019 года в сочетании с регрессией, начавшейся со второй половины 2018 года, делают гонконгский доллар достаточно рискованной валютой для инвестиций», — полагает Казанский. Достаточно посмотреть на колебания HKD по отношению к рублю в последние месяцы — от 102 рублей за 10 HKD в ноябре прошлого года до 94 в декабре и 98 в январе 2021-го.

Практически все африканские и латиноамериканские валюты также являются весьма опасными для покупки. «Печальное зрелище представляет собой, например, аргентинское песо, демонстрирующее стабильно негативную динамику, что и неудивительно: инфляция в стране в 2020-м составила 36,1 процента годовых», — заключает эксперт.

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