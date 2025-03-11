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Названы вирусы, которые циркулируют в Казахстане

— Сегодня, 16:11
Изображение для новости: Названы вирусы, которые циркулируют в Казахстане

pixabay.com

Эпидемиологическая ситуация в Республике Казахстан продолжает оставаться стабильной по всем основным инфекционным заболеваниям. Об этом сообщает министерство здравоохранения РК.

С начала текущего эпидсезона в республике зарегистрировано свыше 3,5 млн. случаев ОРВИ, что на 14% меньше чем за аналогичный период прошлого сезона.

В этом эпидсезоне зафиксировано 2770 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что соответствует уровню прошлого года. Против гриппа привито более 2,3 млн. человек, что составляет 11,6% населения РК, при рекомендуемом ВОЗ не менее 10%.

С начала текущего эпидемического сезона на вирусы, вызывающие ОРВИ по республике исследовано 14 910 образцов, установлена циркуляция различных вирусов, в том числе риновирус, вирус, аденовирус, парагрипп, метапневмовирус, бокавирус и другие.

Метапневмовирус в Казахстане циркулирует ежегодно. Так в эпидсезон 2022-2023 годов было выявлено 237 случаев метапневмовируса, в эпидсезон 2023-2024 годов – 59 случаев.

В ходе эпидемиологического мониторинга циркуляции метапневмовируса в эпидемиологическом сезоне 2024 – 2025гг. было проведено исследование генетической характеристики данного вируса. Результаты показали отсутствие новых завозных штаммов или генетических групп. Циркулирующие варианты вируса соответствуют ранее зарегистрированным на территории Казахстана.

В целом, для предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики:

  • ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;
  • регулярно проветривать помещения; использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;
  • ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию.


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