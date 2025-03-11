Эпидемиологическая ситуация в Республике Казахстан продолжает оставаться стабильной по всем основным инфекционным заболеваниям. Об этом сообщает министерство здравоохранения РК.

С начала текущего эпидсезона в республике зарегистрировано свыше 3,5 млн. случаев ОРВИ, что на 14% меньше чем за аналогичный период прошлого сезона.

В этом эпидсезоне зафиксировано 2770 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что соответствует уровню прошлого года. Против гриппа привито более 2,3 млн. человек, что составляет 11,6% населения РК, при рекомендуемом ВОЗ не менее 10%.

С начала текущего эпидемического сезона на вирусы, вызывающие ОРВИ по республике исследовано 14 910 образцов, установлена циркуляция различных вирусов, в том числе риновирус, вирус, аденовирус, парагрипп, метапневмовирус, бокавирус и другие.

Метапневмовирус в Казахстане циркулирует ежегодно. Так в эпидсезон 2022-2023 годов было выявлено 237 случаев метапневмовируса, в эпидсезон 2023-2024 годов – 59 случаев.

В ходе эпидемиологического мониторинга циркуляции метапневмовируса в эпидемиологическом сезоне 2024 – 2025гг. было проведено исследование генетической характеристики данного вируса. Результаты показали отсутствие новых завозных штаммов или генетических групп. Циркулирующие варианты вируса соответствуют ранее зарегистрированным на территории Казахстана.

В целом, для предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики:

ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;

регулярно проветривать помещения; использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;

ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию.

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