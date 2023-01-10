Названы возможные сроки завершения ремонта областной детской больницы в Костанае

Однако пока подрядная организация не может приступить к работам, сначала они хотят официально заключить новый договор и получить оплату за проделанную часть работы. Но руководство детской больницы не может перечислить деньги без официальной документации, которую подрядчик не предоставляет. На днях в этот затянувшийся спор вмешались депутаты.

Ремонт в областной детской больнице стартовали в разгар пандемии. Конкурс на их проведение выиграла карагандинская компания. Договор с подрядчиком датируется июлем 2020-го. С августа того же года больница принимает пациентов в другом здании. Работы в больнице не проводятся с августа 2021-го. Всё это время между заказчиком и подрядчиком шли судебные тяжбы. А в конце декабря в министерство финансов было отправлено ходатайство о восстановлении дого­вора с подрядчиком. Чтобы завершить работы в здании, подрядчик хочет официально заключить новый договор.

«Прежде чем восстанавливать документы, и оказывать содействие в этом вопросе нам нужно, чтобы за нами был закреплен юридический статус. Если мы сейчас заключим договор по поводу подряда, у нас будет право и желание что-то сделать. У нас кроме слов ничего нет. И второй вопрос, на сегодняшний день выполнено практически около двухсот миллионов, которые не получены уже два года»,- говорит руководитель подрядной организации Серикбай Хусаинов.

При этом и главврач больницы, и руководитель управления здравоохранения отмечают, чтобы дело тронулось с мертвой точки, сначала подрядчик должен предоставить документацию за уже проделанную работу и получить оплату. А уже после предоставления всех бумаг, будет скорректирована проектно-сметная документация, так как она была разработана в 2020, и с того момента, все материалы значительно подорожали.

«По исполнительской документации, вы нам обязаны предоставить. Хорошо, этих актов нет, предыдущее руководство куда-то ее дело, пускай. Я новый руководитель, я у вас ее попросил, я имею право у вас ее даже требовать документацию, дубликат. На сегодняшний день вы не предоставили. Мы просим дубликат, чтобы дело пошло дальше»,- говорит главврач областной детской больницы Нурлан Ержанов.

Посетил здание детской областной больницы и сенатор Сергей Карплюк, он выслушал мнения сторон. Прервал их спор, и попросил конкретных сроков от подрядчика. Работ в здании по оценкам специалистов на месяца три-четыре, и если приступить к работам в феврале, то к лету они должны завершиться.

«Я по минфину тогда завтра выясню, сегодня позвоню. Если там все законно, максимально ускорю, чтобы там решилось. Вас, прошу ускорить предоставление документации для корректировки. И максимально заканчивать здесь, то, что начато»,- говорит депутат сената Парламента РК Сергей Карплюк.

В конце встречи руководство детской больницы и подрядчик договорились о том, что до конца января вся необходимая документация будет предоставлена. После того, как все эти моменты будут решены, подрядная организация снова преступит к работам.

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