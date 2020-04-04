Названый категории людей, кто может получить отсрочку по оплате кредита

Государство предоставило казахстанцам возможность временно не платить долг по банковским кредитам. Для этого нужно быть отнесенным к одной из трех категорий заемщиков, которые были выделены в связи со сложившейся обстановкой из-за режима ЧП, передает alau.kz

Оплата банковского кредита может быть отложена для части граждан страны. На такой шаг государство пошло из-за потери дохода многими казахстанцами в связи с режимом ЧП. Но чтобы понять касается ли отсрочка именно Вас, нужно определиться, относитесь ли Вы к одной из трех категорий заемщиков.

Первая категория. Люди из числа социально уязвимых слоев населения:

-ИНВАЛИДЫ И УЧАСТНИКИ ВОВ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ ЛИЦА

-ИНВАЛИДЫ 1 И 2 ГРУПП

-СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ ИЛИ ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

-ЛИЦА, СТРАДАЮЩИЕ ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ НЕКОТОРЫХ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

-ПЕНСИОНЕРЫ ПО ВОЗРАСТУ

-ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

-ОРАЛМАНЫ

-ЛИЦА, ЛИШИВШИЕСЯ ЖИЛИЩА ИЗ-ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ БЕДСТВИЙ, ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

-НАГРАЖДЕННЫЕ МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ

-СЕМЬИ ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

-НЕПОЛНЫЕ СЕМЬИ

Вторая категория. Это люди, чей доход снизился из-за введения режима ЧП. Причиной для них могут быть или отправление в неоплачиваемый отпуск, или сокращение.

Третья категория. К ней отнесли представителей малого и среднего бизнеса, которые также понесли убытки.

«Не нужно ходить в банк и писать заявление для заемщиков, относящихся к социально-уязвимым слоям населения. Им не нужно подтверждать факт ухудшения их финансового состояния. Заемщики, которые не относятся к социально уязвимым слоям населения необходимо предоставить лишь заявление. Представителям малого и среднего бизнеса нужно предоставить заявление и документы, которые подтверждают, что их финансовое состояние ухудшилось,»- сообщил Асет Куанышбаев, начальник управления региональных представителей в городе Костанай Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Отсрочку получат те, кто открыл кредит до 16 марта. Не оплачивать долг они смогут до 15 июня. Люди из первой категории отсрочку получат автоматически, а вот остальные узнают о решении через 10 рабочих дней, после того, как подадут электронное заявление в банк.

«По всем вопросам можно будет обратиться в режиме онлайн, через мобильные приложения, также вся информация, в том числе и по отсрочке, есть на официальных сайтах финансовых организаций. Также они принимают обращение по электронной почте. И все менеджеры, которые на сегодня работают в зданиях этих финансовых организаций, все они могут работать и по телефону,»- пояснил Асет Куанышбаев.

Временная приостановка оплаты может иметь два варианта последствий. Либо общее время выплаты кредита продлят на срок отсрочки. Либо будут увеличены дальнейшие суммы ежемесячных платежей. Но какой из этих вариантов будет применен, банки должны решать индивидуально с каждым клиентом. Также на период отсрочки и режима ЧП банки не могут обращаться в суд или к судебным исполнителям по, так называемым, проблемным кредитам.

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