С 2026 года медицинские услуги, лекарственные препараты, покрываемые за счёт фондов ОСМС и ГОБМП, а также лечение социально значимых заболеваний будут освобождены от уплаты НДС, передает BAQ.kz.

Остальные медицинские услуги будут облагаться НДС по ставке 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.

«Введение новых правил потребует ведения раздельного учета операций, облагаемых и освобожденных от налога. Это позволит правильно применять налоговые ставки и избежать ошибок в отчетности», — сообщил заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жанибек Нуржанов на семинаре по разъяснению нового Налогового кодекса.

Он отметил, что эти меры призваны упростить налоговый учёт в сфере здравоохранения и усилить поддержку социально значимых направлений.

Уже завтра. Казахстанцам сообщили важную информацию по старым 5-тысячным купюрам С 25 сентября в Казахстане перестанут принимать банкноты номиналом 5000 тенге старого образца, о чем...

Под проверку попали казахстанские школы Комитетом по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан на 2025 год определены...