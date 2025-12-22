Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщил о ключевых изменениях в сфере налога на добавленную стоимость (НДС), которые начнут действовать с 1 января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса. Обновления направлены на повышение прозрачности администрирования, поддержку добросовестного бизнеса и упрощение правил применения НДС.

Какие обороты не облагаются НДС

Новый кодекс уточняет категории оборотов, которые не подлежат обложению НДС. В их числе:

реализация товаров, работ и услуг, освобожденных от НДС;

обороты, место реализации которых находится за пределами Республики Казахстан;

реализация отдельных категорий товаров, входящих в перечень статьи 474 Кодекса;

деятельность в сфере игорного бизнеса;

операции, по которым применяется специальный налоговый режим;

обороты, связанные с лотерейной деятельностью.

Переходные нормы для жилья и аренды с выкупом

Отдельно разъяснены правила, касающиеся сделок с жильем.

Реализация строительной компанией жилого здания или квартиры:

речь идет о жилье, строительство которого начато и (или) приемка в эксплуатацию которого осуществлена до 1 января 2026 года.

Аренда жилья с правом выкупа:

учитываются договоры долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, заключенные до 1 января 2026 года.

При реализации жилого здания (квартиры), приобретенного без НДС, размер оборота определяется как положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью объекта, отраженной в бухучете на дату реализации (без учета переоценки и обесценения). Как отмечают в департаменте, эти нормы обеспечивают более плавный переход строительной отрасли к новым требованиям.

Поддержка агросектора: больше НДС в зачет

Для сельхозтоваропроизводителей, переработчиков и сельскохозяйственных кооперативов увеличивается размер дополнительной суммы НДС, относимой в зачет — с 70% до 80%.

Когда НДС относится в зачет

С 1 января 2026 года НДС будет относиться в зачет по обновленным правилам:

по товарам, работам и услугам — по дате фактического получения ;

; по импорту из третьих стран — по дате выпуска товаров ;

; по импорту из стран ЕАЭС — по дате уплаты НДС ;

; по работам и услугам нерезидентов — по дате выписки электронного счета-фактуры.

В департаменте подчеркивают, что это вводит единый и более понятный порядок определения момента зачета.

Новые ставки НДС

С 2026 года вводятся следующие ставки:

16% — базовая ставка НДС.

Пониженные ставки:

5% с 2026 года и 10% с 2027 года — для лекарственных средств, медицинских изделий и услуг, оказываемых лицензированными субъектами здравоохранения;

— для лекарственных средств, медицинских изделий и услуг, оказываемых лицензированными субъектами здравоохранения; 10% — для реализации отечественных периодических печатных изданий.

Нулевая ставка (0%) применяется к:

экспорту товаров;

международным перевозкам;

поставкам ГСМ для иностранных авиакомпаний;

товарам, реализуемым на территорию специальных экономических зон;

реализации аффинированного золота.

Сроки сдачи формы 300.00

Форма 300.00 будет подаваться:

не ранее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 15 числа второго месяца после него.

Как учитывать «отложенный НДС» по счетам-фактурам

Для отнесения суммы НДС в зачет применяется положение Налогового кодекса, действующего на дату приобретения товаров, работ, услуг.

Если товар, работа или услуга приобретены в декабре 2025 года, период зачета определяется по правилам Налогового кодекса, действующего до 1 января 2026 года. В таком случае НДС учитывается в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из дат:

дата получения товаров, работ, услуг;

дата выписки счета-фактуры (или иного документа-основания для зачета).

Таким образом, если товары (работы, услуги) получены в 4 квартале 2025 года, а счет-фактура выписан поставщиком в 1 квартале 2026 года, то НДС относится в зачет в 1 квартале 2026 года — по наиболее поздней дате.

