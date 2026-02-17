Порядка 38 вопросов, касающихся финансового сектора, обсудили на очередном заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Более 10 вопросов носили редакционный и уточняющий характер. Речь идет о расширении перечня сведений, не относящихся к налоговой тайне, порядке выписки электронных счетов-фактур и других технических нормах.

Вместе с тем отдельный блок вопросов требует дополнительного анализа с точки зрения их влияния на инвестиционный рынок.

Как корректируется НДС при экспорте

В ходе обсуждения был поднят и вопрос корректировки налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте сельскохозяйственной продукции.

Согласно действующей норме, сельхозтоваропроизводитель при экспорте обязан уменьшить ранее принятый к зачету НДС на 80%. Таким образом, возврат налога осуществляется в размере 20%, поскольку аграрии имеют право на снижение налоговых обязательств на 80%.

На какую продукцию распространяется норма

Подчеркивается, что данное требование распространяется исключительно на продукцию растениеводства и животноводства, а также на продукцию их первичной переработки в соответствии с профильным законодательством.

В Министерстве национальной экономики сообщили, что в ближайшее время будет подготовлено официальное разъяснение по порядку применения НДС при экспорте сельскохозяйственной и переработанной продукции.

Выбор налогового режима: актуальная статистика

По информации Комитета государственных доходов, по состоянию на 12 февраля специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации выбрали 921 тысяча налогоплательщиков. Общеустановленный режим применяют 113 тысяч субъектов.

Около 500 тысяч налогоплательщиков пока не определились с выбором режима налогообложения. Им повторно направлены уведомления через личные кабинеты с напоминанием о необходимости сделать выбор до 1 марта.

