В Казахстане продолжается масштабная налоговая реформа, затрагивающая как физических лиц, так и предпринимателей. В числе наиболее обсуждаемых вопросов — налогообложение при продаже недвижимости, применение упрощённой налоговой декларации и обязательная регистрация по налогу на добавленную стоимость (НДС). Эти темы вызывают повышенный интерес на фоне вступления в силу нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года и усиления курса государства на прозрачность и эффективность налоговой системы.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области подготовил разъяснения по трём самым частым вопросам, с которыми граждане обращаются в налоговые органы. Изменения затрагивают широкий круг налогоплательщиков — от частных лиц, продающих жильё, до предпринимателей, выбирающих оптимальный режим налогообложения. Подробный обзор опубликован на сайте BAQ.KZ.

Возникает ли налог при продаже квартиры

Налоговые органы пояснили, что если объект недвижимости был приобретён и зарегистрирован в 2025 году, то при его продаже спустя один год и более с момента государственной регистрации доход от прироста стоимости налогом не облагается.

Однако с 2026 года правила меняются. Для недвижимости, зарегистрированной после 1 января 2026 года, срок владения, освобождающий от налогообложения, увеличивается до двух лет. Эти изменения направлены на снижение спекулятивных сделок и стабилизацию рынка жилья, поэтому их важно учитывать при планировании продажи недвижимости.

Реальные расчёты и примеры

По данным СМИ, новые нормы могут существенно повлиять на размер налога. Так, при продаже жилья с прибылью в 50 млн тенге сумма налога может составить около 5,8 млн тенге — если доход превышает порог в 8 500 МРП.

Действуют следующие ставки:

прибыль до 8 500 МРП облагается по ставке 10%;

сумма, превышающая этот порог, — по ставке 15%.

Под новые правила подпадают не только квартиры, но и другие объекты недвижимости — земельные участки, гаражи, дачи и иное имущество. Это расширяет круг граждан, на которых распространяются изменения.

Можно ли применять упрощённую декларацию

Ещё один частый вопрос касается применения упрощённой налоговой декларации. Налоговые органы напомнили, что постановлением Правительства РК от 14 ноября 2025 года № 970 утверждён перечень видов деятельности, для которых использование упрощённой декларации запрещено.

Если деятельность предпринимателя или юридического лица в этот перечень не входит и при этом соблюдаются все установленные условия — по годовому обороту, численности работников и другим критериям, — применение упрощённой декларации остаётся возможным.

Практика и ограничения

Согласно действующим нормам, предприниматели с годовым доходом до установленного предела (например, 600 000 МРП) могут работать по упрощённой декларации, уплачивая налог по фиксированной ставке 4% от дохода. Такой режим снижает налоговую нагрузку и упрощает бухгалтерский учёт.

При этом важно учитывать, что упрощённая декларация несовместима с обязательной регистрацией по НДС. Предпринимателям необходимо заранее — до конца 2025 года — оценить, какой налоговый режим будет для них более выгодным.

Обязательная регистрация по НДС в 2026 году

Третий ключевой вопрос касается порога обязательной регистрации по НДС. В 2026 году он составит 10 000-кратный МРП, что эквивалентно примерно 43,25 млн тенге. Если годовой оборот индивидуального предпринимателя или юридического лица превысит эту сумму, регистрация в качестве плательщика НДС станет обязательной.

Что это означает на практике

Реформа предусматривает не только изменение порога, но и усиление налогового администрирования. Регистрация по НДС возможна в трёх формах: добровольной, обязательной при превышении порога и условной — для отдельных категорий налогоплательщиков, включая иностранные компании.

При этом от регистрации по НДС освобождаются некоторые субъекты, в том числе государственные учреждения, структурные подразделения юрлиц и физические лица, не ведущие предпринимательскую деятельность. Эксперты отмечают, что снижение порога регистрации повышает прозрачность системы, но требует от бизнеса более строгого соблюдения отчётности.

Общий контекст реформы

Налоговые изменения носят комплексный характер. В частности, стандартная ставка НДС повышается до 16%, при этом для отдельных видов товаров и услуг предусмотрены пониженные ставки — например, в сфере медицины и печатных СМИ.

Параллельно государство реализует меры по цифровизации налогового администрирования и снижению бюрократической нагрузки. Рассматривается переход к модели «налоговой службы как сервиса» с электронными услугами, автоматическим заполнением деклараций и системой уведомлений для налогоплательщиков.

Что важно учитывать

При продаже недвижимости обращайте внимание на срок владения: для объектов, зарегистрированных после 2026 года, он составляет два года.

Предпринимателям следует проверить, разрешено ли применение упрощённой декларации по их виду деятельности, и заранее оценить налоговую нагрузку.

При обороте свыше 43,25 млн тенге необходимо готовиться к регистрации по НДС.

Налоговая реформа в Казахстане — это не просто изменение ставок и порогов, а масштабная трансформация всей системы взаимодействия государства и налогоплательщиков. Понимание новых правил становится важным не только для бухгалтеров и бизнеса, но и для обычных граждан, принимающих значимые финансовые решения.