В районе улицы Красный Кузнец продолжается решение судьбы частного сектора, пострадавшего от весеннего паводка. По информации акима Костаная, из 24 оставшихся домов 22 уже выкуплены и демонтированы. По 12 домам работа продолжается: в шести случаях жители оформляют наследственные документы; ещё по трём владельцы определяются с согласие/несогласием; три добротных дома решено сохранить и передать в ведение отдела образования.

«Мы ничего не добавляем — у отдела образования есть бюджет и специалисты. Из трёх сохранённых домов сделаем филиалы дворовых клубов и НПЦ “Дарын”. Один из объектов — площадью 211 кв. м. Так мы разгрузим школьные помещения и создадим дополнительные места для занятий. Самое главное — более тысячи детей смогут заниматься круглый год», — сказал Марат Жундубаев.

Власти подчёркивают: речь не идёт о проживании в этой зоне. В паводковый период объекты будут закрываться, в остальное время — работать по назначению как площадки для кружков, секций и развивающих программ.

«Мы соответственно охватим тех детей, которые занимаются в школах, занимают площади в школах. Освободим площади и создадим условия. Самое главное более тысячи человек будут заниматься круглый год. Вот эти дома, добротные да, просто сейчас снесем, когда у нас есть проблема по занятости детей, я с этой точки рассматриваю. Поэтому, лучше благоустроим, там никто жить, я еще раз повторяю, то что там жить никто не будет. Если паводковый период наступит, можно всегда там, в этот момент, там не находиться, зато в летний период можно, в зимний период», — отметил Марат Жундубаев.

Ранее по решению городской комиссии здесь начат выкуп участков под будущую рекреационную зону; демонтаж по 22 домам уже завершён. Решения по оставшимся объектам будут приниматься по мере завершения правовых процедур и согласований с собственниками.

Более 200 тысяч тенге. Казахстанцы массово подают на пособие по безработице В казахстанском сегменте соцсетей набирает обороты тренд на оформление пособия по безработице. Пользователи Threads делятся...